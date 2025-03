Inmigrante venezolano detenido por el ICE sería el único donante para salvar a su hermano: exigen su liberación

Suscríbete a nuestros canales

José Alfredo Pacheco, paciente que necesita un trasplante de riñón, pidió al ICE que liberen a su hermano, la única persona que lo puede ayudar y quién que fue detenido por inmigración en Chicago.

El portal Telemundo explica que la enfermedad de José Alfredo comenzó en diciembre de 2023, cuando un fuerte dolor de estómago lo llevó a una hospitalización, pero los exámenes médicos posteriores arrojaron los peores resultados.

¿Cuál será el futuro de José Alfredo?

El propio paciente explicó que se somete a 3 diálisis por semana, ya que sus riñones no funcionan al 100%, y lo hará “hasta que el cuerpo acepte la diálisis y si el cuerpo no quiere, ya no hay más José”.

La única esperanza de José Alfredo es su hermano, José Gregorio González, quien fue arrestado por ICE el 3 de marzo frente a su casa y está en un centro de detención en Indiana.

¿Qué procede ahora para estos hermanos?

José Gregorio no tenía antecedentes penales al momento de ingresar a Estados Unidos, y como recibió orden de deportación a Venezuela, puede quedarse todavía allí, de acuerdo a la explicación brindada por Tovia Siegel, de The Resurection Project, a Telemundo.

Actualmente, esta es la organización encargada de llevar el caso de José Gregorio y por ahora están analizando las opciones legales e, incluso, han procedido a realizar una petición para exigir su liberación, la cual dando click aquí se puede firmar.

