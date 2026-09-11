Jornada de licencias de conducir en Chicago: resuelve multas y recupera tu documento este 12 de septiembre

Los conductores del área de Chicago que enfrentan suspensiones o problemas administrativos con sus privilegios de conducir tienen una oportunidad clave para regularizar su situación legal mediante la Expo de Restitución de Licencias de Conducir (Driver's License Reinstatement Expo).

Este evento de servicio comunitario es organizado por Pilsen Neighbors Community Council (PNCC) en colaboración con la Secretaria del Tribunal del Condado de Cook (Clerk of the Circuit Court of Cook County), la Defensoría Pública y jueces del circuito local.

Coordenadas de la jornada: fecha, hora y ubicación

El evento reúne en un solo lugar a representantes judiciales y legales para evaluar historiales de manejo y resolver infracciones pendientes.

Fecha: sábado, 12 de septiembre de 2026

sábado, 12 de septiembre de 2026 Horario: 8:00 am a 3:00 pm

8:00 am a 3:00 pm Lugar: Malcolm X College

Malcolm X College Dirección: 1900 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60612

1900 W. Jackson Blvd., Chicago, IL 60612 Estacionamiento: accesible y gratuito dentro del complejo académico.

Criterios de elegibilidad: ¿Quiénes pueden participar?

Para que un caso de tránsito sea procesado durante la jornada, debe cumplir estrictamente con los parámetros establecidos por el tribunal:

Criterio Requisito de la Expo Jurisdicción Casos o infracciones originadas en el Condado de Cook. Antigüedad Multas o infracciones emitidas en los últimos 10 años. Representación Destinado a personas sin abogado privado (asistidas por defensores públicos). Exclusiones No aplica para casos con órdenes de arresto (warrants) vigentes.

¿Cómo funciona el proceso de atención?

La atención durante la jornada está sujeta a una revisión previa de antecedentes para garantizar la presencia del expediente ante los jueces de turno:

Pre-registro en línea: los interesados deben registrarse previamente en la plataforma oficial del evento (pilsenneighbors.org/dlre). Evaluación de antecedentes: los fiscales y el personal del tribunal revisan el récord del conductor para determinar si el caso califica. Confirmación e itinerario: el usuario recibe un correo electrónico confirmando su cita y el horario específico en el que debe presentarse. Comparecencia: el día del evento, los asistentes reciben asesoría jurídica y participan en audiencias para saldar adeudos, acordar planes de pago o levantar suspensiones.

La confirmación de registro es indispensable para ingresar a la audiencia. Las autoridades recuerdan que la inasistencia a una cita confirmada inhabilita al conductor para participar en futuras ediciones de la expo.

+ ¿Qué sucede si mi suspensión se debe a una infracción fuera del Condado de Cook?: los jueces y el personal judicial presentes en esta jornada solo tienen jurisdicción sobre infracciones y casos emitidos dentro del Condado de Cook. Si tu caso pertenece a otro condado de Illinois (como DuPage, Lake o Will), deberás tramitarlo directamente en la corte correspondiente a esa jurisdicción.

+ ¿Resolver mi caso en la Expo garantiza la entrega inmediata de mi licencia física?

El evento permite resolver las barreras judiciales (como multas acumuladas, faltas de comparecencia o acuerdos de pago). Sin embargo, una vez que el tribunal levanta la suspensión, el conductor debe completar los trámites administrativos finales -como el pago de la tarifa de reexpedición o la prueba de seguro SR-22 si aplica- ante las instalaciones de la Secretaría del Estado (Secretary of State Facility / DMV).

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