La clave del éxito académico en Colorado: ¿Qué están haciendo las escuelas para transformar la lectura?

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Las instituciones educativas de la región han dado un paso importante para transformar el aprendizaje de las nuevas generaciones.

A través de la implementación de programas de lectura intensiva y sistemas de apoyo integral, las escuelas están trabajando para asegurar que cada estudiante desarrolle las habilidades necesarias para tener éxito tanto en lo académico como en lo personal.

El nuevo horizonte de la alfabetización infantil

Hoy en día, varias escuelas primarias han lanzado el programa "Rescate Lector", una iniciativa que se enfoca en la fluidez y la comprensión desde los primeros años de escolaridad.

Según datos recientes de la UNESCO (2025), el rezago lector sigue siendo un desafío crítico en Latinoamérica, donde solo el 55.7% de los niños lograron alfabetizarse a tiempo al final del año pasado.

Con este nuevo enfoque, los docentes emplean metodologías activas que convierten el aula en un espacio de exploración.

El programa no solo proporciona libros físicos, sino que también integra herramientas digitales y organiza sesiones de lectura en voz alta dos veces por semana.

"Nuestro objetivo es que el niño no solo decodifique palabras, sino que también construya significados", explica el Ministerio de Educación Pública (MEP), que ha liderado proyectos similares como el programa "¡A CREAR!".

Apoyo estudiantil en escuelas de Colorado

La estrategia va mucho más allá de solo leer. Las escuelas han fortalecido sus departamentos de orientación para ofrecer un apoyo integral a los estudiantes. Este plan incluye:

Tutorías personalizadas: Los estudiantes que enfrentan dificultades específicas reciben apoyo en grupos pequeños, lo que les ayuda a mejorar en áreas como la inferencia textual.

Bienestar socioemocional: Siguiendo las recomendaciones de UNICEF (2026), se han incorporado psicopedagogos para trabajar en la motivación y los hábitos de estudio, que son factores clave para disminuir la deserción escolar.

Participación familiar: Programas como "Leer en Familia", impulsados por la Fundación María José Reyes, invitan a los padres a ser co-educadores, creando un vínculo sólido entre el hogar y la escuela.

"La lectura es el motor que impulsa el pensamiento crítico. Al apoyar a los estudiantes de manera personalizada, no solo mejoramos sus notas, sino que les damos voz", señalan directivos escolares consultados en el reciente congreso de la OEI.

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