Las caravanas por las Fiestas Patrias paralizan el centro de Chicago: descubre las vías alternativas

La Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de Chicago (OEMC) aplica un plan de cierres viales y desvíos estratégicos ante el inicio de las Fiestas Patrias 2026. La policía local restringe el acceso vehicular al sector del Loop desde la noche del viernes para controlar el flujo de las tradicionales caravanas automovilísticas.

Las autoridades municipales buscan garantizar el orden público y la fluidez del transporte durante las festividades de la Independencia de México. El Departamento de Policía de Chicago (CPD) establece puntos de verificación en los accesos al centro de la ciudad y monitorea los corredores principales con cámaras de vigilancia.

Los oficiales desvían el tránsito particular en las avenidas Michigan, Wacker Drive y las inmediaciones del Grant Park cuando el volumen de vehículos satura las calles. Los organizadores del Desfile del Día de la Independencia de México en Pilsen esperan la asistencia de más de 40.000 personas durante el recorrido dominical.

Las autoridades recomiendan el uso del sistema de trenes de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) y Metra para ingresar al área metropolitana sin contratiempos. Las líneas de autobuses modifican sus rutas habituales en los distritos del centro debido a las restricciones operativas.

¿Qué medidas de seguridad rigen durante las Fiestas Patrias en Chicago?

El director de la OEMC confirmó que los equipos de emergencia mantienen un monitoreo continuo en tiempo real para reabrir vías de forma paulatina según el tráfico. La ciudad activa el centro de operaciones conjuntas para coordinar la respuesta de los bomberos, la policía y los servicios de asistencia médica.

"Queremos que la comunidad celebre con orgullo, pero respetando las normas de tránsito y el espacio de los vecinos", declaró la representación policial sobre los operativos. Los funcionarios recuerdan que la multa por obstrucción de la vía pública supera los $500 USD y conlleva el remolque inmediato del automóvil.

El consulado de México en Chicago llama a la responsabilidad ciudadana y exhorta a festejar en familia dentro de los espacios autorizados por la alcaldía. Las autoridades locales informan que las restricciones viales concluyen de manera paulatina durante la madrugada del lunes.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube