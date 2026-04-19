Maratón de Boston mañana lunes: más de 30 mil corredores toman estas calles en estos horarios

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El prestigioso maratón de Boston se llevará a cabo este lunes 20 de abril, marcando una de las jornadas deportivas más concurridas del noreste de Estados Unidos. La carrera, que se extiende por 42.195 kilómetros, iniciará en la localidad de Hopkinton y culminará en Copley Square, en el centro de Boston. Las autoridades de transporte han anunciado cierres viales masivos y desvíos en el sistema de trenes para facilitar el flujo de los atletas y de los miles de espectadores que se apostarán a lo largo de la ruta durante todo el día.

Horarios de salida y cronograma del evento

La competencia de 2026 presenta un esquema actualizado de seis olas de salida para mejorar el flujo de los corredores. El cronograma oficial establece los siguientes horarios principales:

6:00 a.m.: Inicio de los marchistas militares.

Inicio de los marchistas militares. 9:06 a.m. - 9:50 a.m.: Divisiones de silla de ruedas, handcycles y categorías para-atléticas.

Divisiones de silla de ruedas, handcycles y categorías para-atléticas. 9:37 a.m.: Salida de la Élite Masculina.

Salida de la Élite Masculina. 9:47 a.m.: Salida de la Élite Femenina.

Salida de la Élite Femenina. 10:00 a.m. - 11:21 a.m.: Salida de las olas 1 a 6 de corredores populares.

Salida de las olas 1 a 6 de corredores populares. 5:30 p.m.: Cierre oficial de la línea de meta en Boston.

Cierres de vías y rutas alternativas

El paso de los corredores dividirá varias ciudades a la mitad, prohibiendo el cruce de vehículos motorizados durante gran parte de la jornada.

Calles cerradas en Boston y Brookline: Beacon Street, Commonwealth Avenue, Hereford Street y Boylston Street estarán clausuradas desde las 8:00 a.m. hasta aproximadamente las 7:00 p.m.

Wellesley y Newton: Las rutas 135 y 16 cerrarán a las 8:30 a.m. y reabrirán de forma progresiva después de las 4:00 p.m.

Vías alternativas: Para quienes necesiten cruzar de norte a sur, las autoridades recomiendan usar la Ruta 9 (Worcester Street), que pasa por debajo de la ruta del maratón, o las autopistas principales como la I-95 e I-90, que no se ven afectadas por el trazado.

Puntos estratégicos para espectadores

Para quienes deseen animar a los corredores, existen zonas icónicas con servicios y mejor visibilidad:

Framingham (Milla 6): Cerca de la estación de tren en Waverly Street, donde la amplitud de la vía permite ver cómodamente el paso de los grupos.

Cerca de la estación de tren en Waverly Street, donde la amplitud de la vía permite ver cómodamente el paso de los grupos. Wellesley College (Milla 13): Conocido como el "Scream Tunnel", es el punto más ruidoso y energético de la ruta.

Conocido como el "Scream Tunnel", es el punto más ruidoso y energético de la ruta. Newton Fire Station (Milla 17): Lugar donde los corredores giran hacia Commonwealth Avenue para enfrentar las colinas. Es una zona popular para picnics familiares.

Lugar donde los corredores giran hacia Commonwealth Avenue para enfrentar las colinas. Es una zona popular para picnics familiares. Cleveland Circle (Milla 24): Ubicado en Brookline, es el último gran punto de reunión antes de entrar al tramo final de Boston.

Postura de las autoridades y seguridad

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y el comisionado de policía, Michael Cox, confirmaron un despliegue sin precedentes de oficiales uniformados y encubiertos. "Es un esfuerzo coordinado entre socios municipales, estatales y federales para garantizar un día familiar y seguro", declaró Cox. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Boston activará unidades de rescate técnico y drones de vigilancia para monitorear la densidad de la multitud desde el aire.

La policía ha sido enfática en las restricciones: se prohíbe el uso de drones privados, el consumo de alcohol o marihuana en la vía pública y el porte de mochilas grandes o hieleras. Aunque los cochecitos de bebé no están prohibidos, los asistentes deben estar preparados para revisiones exhaustivas en los puntos de control de seguridad.

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