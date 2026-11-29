Más de 740.000 residentes de Carolina del Norte inscritos en la expansión de Medicaid ganaron un respiro temporal antes de que las nuevas exigencias laborales federales pongan en riesgo su seguro médico.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado (NCDHHS) confirmó que adoptará un período de gracia de seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2027) durante el cual ningún beneficiario perderá su cobertura por no cumplir con las horas de trabajo exigidas o por cometer errores al presentar sus documentos.

La medida responde a la entrada en vigor de la legislación federal H.R. 1, que a partir del 1 de enero de 2027 obliga a ciertos adultos a demostrar actividad laboral o comunitaria para conservar su seguro.

Aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) ofrecieron esta ventana de protección ("hold harmless") a los estados para facilitar la transición, las autoridades estatales advierten que el reloj ya está corriendo y que el alivio tiene fecha de caducidad.

¿Qué exige exactamente la nueva regla federal de Medicaid?

El artículo original menciona nuevos requisitos laborales, pero las directrices oficiales del NCDHHS detallan la cifra concreta que deberán cumplir quienes no estén exentos.

A partir de 2027, los beneficiarios sujetos a la norma tendrán que demostrar al menos una de estas dos condiciones cada mes:

80 horas mensuales de actividades aprobadas (un promedio de 20 horas semanales), que pueden combinarse entre empleo remunerado, trabajo por cuenta propia, programas de capacitación laboral, voluntariado en organizaciones sin fines de lucro o estudios al menos a medio tiempo (generalmente 6 créditos universitarios, preparatoria o GED).

(un promedio de 20 horas semanales), que pueden combinarse entre empleo remunerado, trabajo por cuenta propia, programas de capacitación laboral, voluntariado en organizaciones sin fines de lucro o estudios al menos a medio tiempo (generalmente 6 créditos universitarios, preparatoria o GED). Ingresos mensuales de al menos $580 dólares, lo que equivale a trabajar 80 horas al salario mínimo federal. Este monto puede incluir ingresos de otros miembros del hogar, como el cónyuge, o prestaciones por desempleo.

Además, la reforma federal cambia la frecuencia de renovación: en lugar de recertificar la elegibilidad una vez al año, los adultos en este grupo deberán hacerlo cada seis meses.

Cómo opera el escudo de protección hasta junio de 2027

Durante el primer semestre de 2027, el sistema funcionará como un período de adaptación tanto para las familias como para las oficinas locales del Departamento de Servicios Sociales (DSS):

Escenario Qué ocurre del 1 de enero al 30 de junio de 2027 Qué ocurre a partir del 1 de julio de 2027 Beneficiarios actuales Mantienen su seguro médico sin sanciones aunque no alcancen las 80 horas o tengan fallos en el papeleo, siempre que cumplan los demás criterios de ingresos. Quienes deban cumplir la regla y no reporten sus horas o ingresos corren el riesgo de perder consultas médicas, recetas y atención dental. Nuevos solicitantes Pueden inscribirse y recibir cobertura si cumplen los requisitos tradicionales, sin necesidad de probar historial laboral previo. La mayoría de los adultos de 19 a 64 años sin discapacidad deberán demostrar que cumplieron el requisito laboral durante tres meses consecutivos antes de solicitar el programa.

El gobernador Josh Stein calificó la medida como un respiro necesario pero insuficiente frente al impacto de los recortes federales, mientras que el secretario estatal de Salud, Dev Sangvai, subrayó que la prioridad es evitar interrupciones en tratamientos médicos y acceso a medicamentos.

Quiénes están exentos de cumplir las 80 horas

La obligación aplica principalmente a adultos de 19 a 64 años sin discapacidad inscritos mediante la expansión de Medicaid.

Sin embargo, el NCDHHS establece una amplia lista de exenciones. No tendrás que cumplir el requisito laboral si entras en alguna de estas categorías:

Salud y discapacidad: personas con discapacidades físicas, intelectuales o del desarrollo, beneficiarios de SSI o SSDI, veteranos con discapacidad total (100 %), personas con trastornos graves de salud mental o en programas de rehabilitación por consumo de sustancias, y pacientes con condiciones médicas complejas.

personas con discapacidades físicas, intelectuales o del desarrollo, beneficiarios de SSI o SSDI, veteranos con discapacidad total (100 %), personas con trastornos graves de salud mental o en programas de rehabilitación por consumo de sustancias, y pacientes con condiciones médicas complejas. Familia y cuidados: mujeres embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos 12 meses; padres, tutores o cuidadores familiares de menores de 14 años o de personas con discapacidad.

mujeres embarazadas o que hayan dado a luz en los últimos 12 meses; padres, tutores o cuidadores familiares de o de personas con discapacidad. Otros programas y situaciones: Personas que ya cumplen los requisitos laborales de cupones de alimentos (SNAP/FNS) o Work First (TANF), jóvenes que estuvieron en cuidado de crianza (foster care) hasta los 26 años, miembros de tribus indígenas reconocidas o personas recién liberadas de prisión (en los últimos tres meses).

También existen exenciones temporales por dificultades graves, como haber estado hospitalizado en los últimos tres meses o residir en un condado declarado zona de desastre o con alto desempleo.

Los residentes pueden verificar su estatus en el portal oficial en español medicaid.nc.gov/cambios.

Hoja de ruta: 5 pasos para blindar tu cobertura desde hoy

Aunque nadie perderá su seguro por motivos laborales antes de julio de 2027, el NCDHHS advierte que el estado comenzará a enviar cartas solicitando información desde enero.

Ignorar el correo oficial puede derivar en la suspensión administrativa del beneficio.

Actualiza tus datos en el DSS: verifica que tu oficina local del Departamento de Servicios Sociales tenga tu dirección postal, teléfono y correo electrónico vigentes para recibir notificaciones a tiempo. Activa tu cuenta mejorada en ePASS: ingresa a epass.nc.gov y configura una cuenta mejorada (Enhanced ePASS account), la vía más rápida para subir documentos desde el teléfono o computadora sin hacer filas. Crea una carpeta de respaldo: guarda talones de pago (pay stubs), cartas de empleadores, certificados de matrícula escolar o constancias de voluntariado que sumen al menos 80 horas al mes. Reúne pruebas si calificas para una exención: si tienes una condición médica grave que te impide trabajar o eres cuidador familiar, solicita documentación clínica o respaldo médico desde ahora para presentarlo cuando te lo pidan. Abre toda carta del NCDHHS o del DSS: si recibes un aviso con el que no estás de acuerdo o necesitas ayuda gratuita para entender una factura o notificación, comunícate con el Defensor del Pueblo de NC Medicaid al 1-877-201-3750.

Recorte en la cobertura retroactiva (desde el 1 de enero de 2027): hasta el 31 de diciembre de 2026, si alguien solicita Medicaid, el programa puede cubrir facturas médicas aprobadas de hasta 3 meses antes de la fecha de solicitud. A partir del 1 de enero de 2027, esa cobertura retroactiva se reducirá a 1 mes para la mayoría de los adultos de 19 a 64 años sin discapacidad, y a 2 meses para niños, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.

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