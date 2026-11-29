Estudiar una carrera universitaria sin endeudarse dejó de ser una excepción en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth (DFW), Texas.

A finales de noviembre de 2026, siete instituciones y coaliciones educativas del Norte de Texas mantienen activos programas de cobertura total de matrícula -conocidos como iniciativas de último dólar- que cubren el saldo pendiente de colegiatura y cuotas obligatorias una vez aplicadas las ayudas federales y estatales.

La expansión de estos fondos responde a una urgencia económica estatal.

De acuerdo con las proyecciones a largo plazo de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC), el mercado laboral texano sumará más de 2.1 millones de nuevos empleos entre 2022 y 2032 (un crecimiento del 14.7%, frente al 3.1% proyectado a nivel nacional), con alrededor de 1.8 millones de vacantes anuales, de las cuales una proporción creciente exige credenciales superiores a la preparatoria (high school).

Para las familias que preparan el ingreso universitario del ciclo otoño 2027 -cuyas solicitudes de ayuda financiera ya se encuentran abiertas-, conocer los topes de ingresos y las fechas de corte resulta determinante, ya que varios programas modificaron recientemente sus umbrales y plazos de prioridad.

Comparativa rápida: programas de matrícula gratuita en el Norte de Texas

Institución / Programa Tipo Límite de ingreso familiar Qué cubre exactamente Fecha límite prioritaria (Otoño 2027) UNT Dallas (Trailblazer Tuition Trust) Pública $100,000 o menos 100 % matrícula y cuotas obligatorias (hasta 4 años) 1 de marzo (admisión y FAFSA) UNT Denton (North Texas Promise) Pública $100,000 o menos 100 % matrícula y cuotas obligatorias (hasta 4 años) 15 de enero de 2027 UT Dallas (Comet Promise) Pública $100,000 o menos 100 % matrícula y cuotas (otoño y primavera) 15 de enero de 2027 (admisión y FAFSA/TASFA) UT Arlington (Blaze Forward) Pública $100,000 o menos 100 % matrícula y cuotas de cursos (otoño y primavera) 1 de marzo de 2027 Texas Woman’s University (Zero Tuition Guarantee) Pública Elegibilidad para Beca Pell (sin tope fijo único) Diferencia de matrícula y cuotas obligatorias 15 de enero (prioridad FAFSA/TASFA) Texas Christian University (TCU for Texans) Privada $100,000 o menos (actualizado) Matrícula completa + apoyo de alojamiento y comida (4 años) 1 de noviembre (Early Action, FAFSA y CSS Profile) Texas Wesleyan University (Free Tuition Promise) Privada Elegibilidad para Beca Pell completa Saldo total de matrícula tras aplicar la Pell Grant Admisión continua (sujeto a fondos) Dallas County Promise (Coalición de 10 universidades) Red Varía según la universidad asociada Brecha de matrícula restante tras becas federales/estatales 5 de febrero de 2027 (formulario Promise Path)

Detalle de requisitos y costos que absorbe cada universidad

1. Universidades públicas con tope de $100,000 dólares

Universidad del Norte de Texas en Dallas (UNT Dallas): a través del Trailblazer Tuition Trust, cubre durante cuatro años (ocho semestres consecutivos) la matrícula y cuotas obligatorias (valoradas en poco más de $10.097 dólares anuales) para graduados de preparatorias de Texas con ingresos familiares de hasta $100.000 que califiquen tanto para la Beca Federal Pell como para la Beca TEXAS de prioridad.

La consideración es automática al presentar la solicitud de admisión y la FAFSA antes de la fecha límite, y exige mantener un promedio (GPA) mínimo de 3.0 y carga completa (12 créditos por semestre).

Universidad del Norte de Texas (UNT): su programa North Texas Promise absorbe el 100 % de la matrícula y cuotas obligatorias (estimadas en $12.000 dólares anuales) por un máximo de cuatro años.

Está dirigido a estudiantes de primer ingreso residentes de Texas con ingresos familiares iguales o inferiores a $10.000 que sean elegibles para la Beca Pell o se ubiquen en el 25 % superior de su clase de preparatoria con necesidad financiera demostrada.

Para el ciclo otoño 2027, la admisión y la FAFSA deben completarse a más tardar el 15 de enero de 2027.

UT Dallas (Comet Promise): respaldado por el fondo patrimonial del Sistema Universitario de Texas, cubre matrícula y cuotas de otoño y primavera (entre $14.600 y $16.500 dólares anuales) para residentes de Texas que cursen su primera licenciatura con ingresos familiares de $100.000 o menos.

A diferencia de otras instituciones, permite inscribirse al menos a tres cuartos de tiempo (9 créditos) y acepta tanto la solicitud federal FAFSA como la estatal TASFA antes del 15 de enero.

UT Arlington (Blaze Forward): cubre el 100 % de matrícula y cuotas de cursos (alrededor de $12,208 dólares anuales) para estudiantes de tiempo completo residentes de Texas con ingresos familiares ajustados de hasta $100.000 que califiquen para las becas Pell y TEXAS Grant. La fecha límite de admisión y entrega de FAFSA o TASFA es el 1 de marzo de 2027.

2. Universidades públicas basadas en elegibilidad Pell

Texas Woman’s University (TWU): mediante su Zero Tuition Guarantee, la universidad cubre la brecha entre la matrícula y cuotas obligatorias y las becas recibidas.

Para estudiantes residentes de Texas que cursan 12 créditos por semestre (24 al año), el costo base de matrícula y cuotas se ubica en torno a $8.640 dólares anuales (llegando a cerca de $10.990 dólares con carga de 15 créditos y cuotas completas, mientras que el presupuesto total con alojamiento y comida ronda los $21.000-$22.820).

Exige residencia en Texas, inscripción a tiempo completo en una primera licenciatura, elegibilidad para la Beca Pell y presentar FAFSA o TASFA (fecha prioritaria: 15 de enero).

3. Universidades privadas con programas de alto impacto

Texas Christian University (TCU): aunque originalmente se anunció con un umbral de $70.000, la iniciativa TCU for Texans amplió su límite de elegibilidad a familias texanas con ingresos brutos ajustados de $100.000 dólares o menos (con activos razonables) que califiquen para la Beca Pell.

En una institución donde la matrícula anual asciende a $63.500 dólares y el alojamiento y alimentación suman $18.020 dólares, TCU cubre el 100 % de la matrícula y otorga asistencia adicional para vivienda y comida durante cuatro años.

El plazo prioritario (Early Action + FAFSA + CSS Profile) vence el 1 de noviembre de cada año.

Texas Wesleyan University: ubicada en Fort Worth, su Free Tuition Promise exime del pago de matrícula restante a los estudiantes texanos de primer año que califiquen para la Beca Federal Pell completa, absorbiendo una colegiatura de tiempo completo estimada en $36.700 dólares anuales.

4. La red regional: Dallas County Promise

Esta coalición entre distritos escolares, empleadores y 10 instituciones de educación superior actúa como puente financiero para graduados de preparatorias participantes del condado de Dallas.

Para la generación de 2027, los estudiantes deben completar el formulario Promise Path a más tardar el 5 de febrero de 2027 y presentar su solicitud de admisión y ayuda financiera (FAFSA o TASFA) en una de las universidades socias: Dallas College, UNT, UNT Dallas, UT Dallas, UT Arlington, Texas Woman’s University, Southern Methodist University (SMU), Tarleton State University, East Texas A&M University y Midwestern State University.

4 pasos clave para asegurar el beneficio

Identifica el formulario correcto (FAFSA vs. TASFA): quienes tienen ciudadanía estadounidense o residencia permanente deben llenar la solicitud federal FAFSA (studentaid.gov).

Los estudiantes graduados de preparatoria en Texas que no son elegibles para ayuda federal por su estatus migratorio califican como residentes estatales bajo la ley de Texas y pueden optar a programas que aceptan la solicitud estatal TASFA (como UT Dallas, UT Arlington, TWU y Dallas County Promise).

No esperes a la carta de admisión para pedir ayuda financiera: en universidades como UNT, UTD y TWU, el corte prioritario del 15 de enero aplica simultáneamente para la solicitud de ingreso y el envío de expedientes financieros. Verifica qué gastos quedan fuera: la mayoría de estos programas cubren matrícula y cuotas obligatorias, pero no incluyen libros, transporte ni alojamiento y comida (salvo TCU for Texans, que sí aporta asistencia de vivienda y alimentación). Cuida los requisitos de renovación anual: mantener la matrícula gratuita en los años siguientes exige renovar la FAFSA o TASFA cada ciclo, aprobar un mínimo de 24 créditos por año académico y sostener el promedio mínimo exigido por cada institución (generalmente entre 2.5 y 3.0 de GPA).

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