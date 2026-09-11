Mes de la Herencia Hispana: el Children’s Museum Houston transforma su programación de septiembre con estos 3 eventos imperdibles

El Children's Museum Houston abrirá sus puertas este septiembre de 2026, ofreciendo una agenda llena de actividades interactivas pensadas para conectar a diferentes generaciones en un ambiente de aprendizaje y creatividad.

Según el calendario oficial del museo, se llevarán a cabo talleres educativos, actividades STEAM y eventos multiculturales diseñados para niños de todas las edades.

Eventos destacados para disfrutar en familia

El museo promueve iniciativas semanales y celebraciones especiales que combinan el desarrollo mental con momentos de convivencia familiar:

Entrada gratuita los jueves de Noche Familiar (Free Family Night): Todos los jueves, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., el museo ofrece acceso gratuito para que padres e hijos puedan explorar sus exhibiciones interactivas.

Fiestas culturales y Herencia Hispana: Durante la tercera semana del mes, el museo da inicio a la celebración del Mes de la Herencia Hispana con cuentacuentos bilingües, música en vivo y talleres artesanales.

Festival de Otoño (Fall Family Festival): Programado para finales de septiembre, este evento contará con experimentos científicos temáticos, pasarelas de disfraces y juegos de temporada.

El impacto en el aprendizaje temprano y la interacción familiar es significativo

Según la información proporcionada por los servicios educativos de la institución, estas dinámicas están diseñadas para fortalecer el lazo entre cuidadores y niños a través del juego guiado.

Las estaciones de arte, los experimentos de física aplicada en el área del Invention District, y las zonas de estimulación para la infancia temprana son recursos que fomentan el desarrollo psicomotor y cognitivo en un ambiente colaborativo.

Si te interesa asistir, el recinto está abierto de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los jueves ofrece un horario nocturno gratuito.

Se recomienda reservar los pases con anticipación a través del sitio web oficial del museo para garantizar tu entrada, especialmente en los días de mayor afluencia.

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