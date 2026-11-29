Quienes planean desplazarse entre el centro de Miami y la playa durante la edición 2026 de Miami Art Week tienen una alternativa para evitar los embotellamientos en los puentes y las altas tarifas de estacionamiento.

Desde mañana (lunes 30 de noviembre) hasta el domingo 6 de diciembre, la Ciudad de Miami Beach operará un sistema integrado de taxis acuáticos y autobuses especiales completamente gratuitos para residentes, trabajadores y visitantes.

La medida responde al aumento masivo de flujo vehicular que genera la semana cultural más importante del sur de Florida, impulsada por ferias de gran convocatoria como Art Basel Miami Beach (que este año reúne a 272 galerías de más de 40 países y territorios en el Miami Beach Convention Center) junto con decenas de exhibiciones paralelas desde South Beach hasta el Design District.

Cruce gratuito por la bahía de Biscayne: taxis acuáticos

El servicio marítimo sin costo conecta directamente el área de Downtown Miami con el vecindario de Sunset Harbour en Miami Beach, permitiendo cruzar la bahía de Biscayne sin depender del automóvil.

Punto de embarque en Miami: Venetian Marina & Yacht Club (1635 North Bayshore Drive).

Venetian Marina & Yacht Club (1635 North Bayshore Drive). Punto de desembarque en Miami Beach: Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue).

Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue). Frecuencia: salidas continuas cada 7 a 9 minutos .

salidas continuas cada . Horarios de operación: de lunes 30 de noviembre a sábado 5 de diciembre, de 10:00 am a medianoche; el domingo 6 de diciembre operará de 10:00 am a 10:00 pm.

Al llegar a Maurice Gibb Memorial Park, los pasajeros pueden caminar unos 20 a 25 minutos hasta el Miami Beach Convention Center o abordar de inmediato las unidades terrestres gratuitas que enlazan con el recinto ferial.

Rutas terrestres especiales y conexiones entre barrios

Para complementar el transporte marítimo, la ciudad habilitó flotas de autobuses exclusivos (Art Week Shuttles) con salidas cada 10 a 15 minutos, operando exactamente en los mismos horarios que los taxis acuáticos (de 10:00 am a medianoche hasta el sábado, y hasta las 10:00 pm el domingo).

Ruta especial Puntos de conexión y paradas principales Dato clave para el usuario South Beach Art Shuttle Conecta el Miami Beach Convention Center (Convention Center Dr. y calle 18) con South Beach (Collins Ave. entre las calles 10 y 11). Ideal para enlazar con ferias ubicadas frente al mar como Untitled Art (Ocean Dr. y calle 12). Mid Beach Art Shuttle Sale desde el Convention Center y realiza paradas en Collins Ave. con calles 22, 32 y 46, además de Royal Palm Ave. entre calles 41 y 42. Facilita el acceso a exhibiciones en hoteles y espacios culturales de la zona media de la playa. Design District Art Shuttle Une el Convention Center (calle 18) con el Miami Design District (NE 38th Street y NE 1st Court). Los autobuses tienen permiso para circular por los arcenes interiores del Julia Tuttle Causeway, reduciendo el tiempo de viaje frente al tráfico regular. Miami Beach Trolley Servicio circular habitual por los distintos vecindarios de la isla. Reforzará su frecuencia del miércoles 2 al sábado 5 de diciembre, operando de 8:00 am a medianoche.

Restricciones viales y alertas de tráfico para conductores

Quienes deban desplazarse en vehículo particular o transporte por aplicación deben tomar previsiones en los accesos principales:

Puente del Venetian Causeway: el puente levadizo oriental permanecerá cerrado al paso habitual de embarcaciones todos los días de 3:00 pm a 9:00 pm (del 30 de noviembre al 6 de diciembre, salvo emergencias) para mantener fluido el tránsito vehicular sobre la calzada.

el puente levadizo oriental permanecerá cerrado al paso habitual de embarcaciones todos los días de (del 30 de noviembre al 6 de diciembre, salvo emergencias) para mantener fluido el tránsito vehicular sobre la calzada. Obras en MacArthur Causeway: se prevén demoras al salir de Miami Beach hacia el continente debido a trabajos viales estatales que mantienen carriles reducidos cerca de la salida de Biscayne Boulevard.

se prevén demoras al salir de Miami Beach hacia el continente debido a trabajos viales estatales que mantienen carriles reducidos cerca de la salida de Biscayne Boulevard. Estacionamientos de conexión (Park & Ride): la ciudad recomienda dejar el automóvil cerca de las paradas principales, como el garaje Omni (453 NE 15th St.) en Miami, o los garajes Sunset Harbour (1900 Bay Rd.), 17th Street (640 17th St.), Pennsylvania Avenue (1661 Pennsylvania Ave.) y 42nd Street (4049 Royal Palm Ave.) en Miami Beach.

Arte sin pagar entrada: agenda gratuita y fechas clave

Aunque las entradas generales para Art Basel Miami Beach (abierta al público del 4 al 6 de diciembre de 11:00 am a 6:00 pm, tras sus jornadas VIP del 2 y 3 de diciembre) tienen un costo desde $92 por día, gran parte de la programación de Miami Art Week es de acceso libre:

Instalaciones al aire libre en Lincoln Road: el paseo peatonal exhibe de forma gratuita la muestra A Wild Race Against Time, compuesta por 14 esculturas interactivas de animales en peligro de extinción creadas por los artistas Gillie & Marc, junto con los arcos Deco Portals y la instalación escultórica The Stories We Carry de Oluwatobi Adewumi.

el paseo peatonal exhibe de forma gratuita la muestra A Wild Race Against Time, compuesta por creadas por los artistas Gillie & Marc, junto con los arcos Deco Portals y la instalación escultórica The Stories We Carry de Oluwatobi Adewumi. Programa No Vacancy y arte en hoteles: exhibiciones abiertas al público en diversos hoteles históricos de Miami Beach (como la muestra The Perfect Trade-Off en The Ritz-Carlton South Beach o las presentaciones digitales y sonoras en The Betsy).

exhibiciones abiertas al público en diversos hoteles históricos de Miami Beach (como la muestra The Perfect Trade-Off en The Ritz-Carlton South Beach o las presentaciones digitales y sonoras en The Betsy). Museos con entrada libre: el museo The Wolfsonian-FIU ofrece entrada gratuita durante toda la semana del arte, mientras que The Bass Museum of Art celebrará su jornada comunitaria sin costo el domingo 6 de diciembre de mediodía a 5:00 pm.

Información adicional de interés para los asistentes

Herramientas digitales y alertas en tiempo real:

Rastreo de unidades: los usuarios pueden descargar la aplicación gratuita Miami Beach Gov o Transit App para seguir en tiempo real la ubicación exacta de los trolleys y autobuses especiales.

los usuarios pueden descargar la aplicación gratuita o para seguir en tiempo real la ubicación exacta de los trolleys y autobuses especiales. Alertas de tráfico por SMS: la Ciudad de Miami Beach habilitó el canal de alertas de texto enviando la palabra MBAlert al número 888777 para recibir notificaciones sobre cierres de calles y congestión.

Otras opciones gratuitas de última milla:

Además de los shuttles y trolleys, sigue activo el servicio municipal gratuito de vehículos eléctricos Freebee (solicitado mediante su app móvil) para tramos cortos dentro de South Beach y Mid Beach.

Reglas importantes si asisten a Art Basel Miami Beach:

Prohibición de mochilas: el Miami Beach Convention Center no permite el ingreso con mochilas (backpacks) ni bolsos grandes, y las entradas únicamente se venden en línea (no hay taquilla física).

el Miami Beach Convention Center no permite el ingreso con mochilas (backpacks) ni bolsos grandes, y las entradas únicamente se venden en línea (no hay taquilla física). Acceso familiar: los niños de 12 años o menos entran gratis a Art Basel siempre que vayan acompañados por un adulto con boleto.

Apertura temprana hoy domingo 29 de noviembre:

Aunque el transporte especial arranca mañana lunes 30 de noviembre, las primeras recepciones inaugurales de Miami Art Week comienzan hoy domingo en el área de North Miami, marcando el inicio oficial de las actividades previas.

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