La oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade abrió una revisión formal de las solicitudes de licencias de conducir vinculadas a resultados de exámenes de First Driving School Corp.

Si confirma que hubo irregularidades, pedirá al estado que cancele las licencias correspondientes.

El anuncio se basa en el comunicado oficial de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade (mdctaxcollector.gov), emitido en coordinación con la Patrulla de Caminos de Florida y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), además de reportes de NBC 6 South Florida e Infobae. No fue posible acceder directamente al enlace de Telemundo 51.

¿Cómo avanza la revisión de licencias en Miami-Dade?

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, dirige la auditoría de los expedientes que incluyen pruebas relacionadas con First Driving School Corp. Según el comunicado oficial de la oficina y la normativa del FLHSMV, la revisión contempla estas etapas:

Verificación de aspirantes: El personal examina los registros para comprobar que cada solicitante realizó y aprobó personalmente las pruebas requeridas antes de recibir su licencia de conducir.

Sin cancelación automática: Que una licencia esté vinculada a resultados de esa escuela no significa que se anule de inmediato. La oficina debe comprobar, caso por caso, que hubo fraude o que se eludieron los requisitos.

Remisión al FLHSMV: Si los auditores confirman un fraude, la oficina remite las pruebas al FLHSMV y solicita formalmente la cancelación de la licencia al amparo de la sección 322.22 de los Estatutos de Florida.

Obligación de repetir las pruebas: Quienes hayan eludido alguna parte del examen o hayan incurrido en engaño deberán repetir la evaluación, de acuerdo con la sección 322.12(3)(b) de la ley estatal. También podrían enfrentar otras consecuencias legales

¿Qué establece la ley de Florida sobre los exámenes y las cancelaciones?

La legislación estatal y las directrices oficiales del FLHSMV regulan tanto los exámenes administrados por terceros autorizados como las sanciones por fraude:

Proveedores privados autorizados: La ley de Florida permite rendir el examen teórico de Clase E o la prueba práctica de manejo con proveedores privados registrados. Estos envían los resultados al FLHSMV para que sean validados en la ventanilla.

Cancelación por fraude (Sección 322.22): Permite cancelar credenciales de conducir cuando existen fundamentos legales para considerar que se obtuvieron de manera irregular o fraudulenta.

Repetición obligatoria (Sección 322.12(3)(b)): Exige que el solicitante complete correctamente los exámenes requeridos si se detecta que omitió una parte o hizo trampa.

¿Qué se espera en las próximas semanas en Miami-Dade?

La oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade informó que dará a conocer los resultados de su investigación en las próximas semanas.

También publicará cuántas personas presentaron resultados vinculados a First Driving School Corp. al solicitar su licencia en el condado.

Fernández defendió la medida y la describió como una acción directa para proteger la seguridad vial en el sur de Florida.

Señaló que las familias de Miami-Dade deben poder confiar en que los demás conductores conocen las normas de tránsito y aprobaron las evaluaciones correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades siguen revisando los expedientes y el FLHSMV recibe las pruebas relacionadas con los casos confirmados.

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