¿No consigues medicamentos económicos en el DC? Sigue estos consejos para ahorrar

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El costo de los medicamentos recetados en Estados Unidos alcanzó niveles históricos en 2026, con alzas programadas en más de 350 fármacos y un incremento promedio del 4%.

Para miles de familias, especialmente en la región del DMV (DC, Maryland y Virginia), esta inflación farmacéutica obliga a elegir entre necesidades básicas como la vivienda o el acceso a tratamientos vitales.

Aunque el gasto de bolsillo de los consumidores ha crecido un 25% en los últimos cinco años, existen herramientas digitales y programas gubernamentales que permiten reducir la factura final de manera inmediata, independientemente de si el paciente cuenta con cobertura médica o no.

Consejos

Según detalla El Tiempo Latino, estos consejos te ayudarán a ahorrar en la búsqueda y compra de medicinas.

Utilice plataformas de comparación: Herramientas como GoodRx permiten contrastar precios en farmacias locales y acceder a cupones que, en el 37% de los casos, resultan más económicos que el propio copago del seguro.

Herramientas como GoodRx permiten contrastar precios en farmacias locales y acceder a cupones que, en el 37% de los casos, resultan más económicos que el propio copago del seguro. Explore el nuevo portal federal: La plataforma TrumpRx.gov ofrece descuentos negociados directamente con grandes farmacéuticas, destinada principalmente a personas que pagan en efectivo y no tienen seguro.

La plataforma TrumpRx.gov ofrece descuentos negociados directamente con grandes farmacéuticas, destinada principalmente a personas que pagan en efectivo y no tienen seguro. Solicite versiones genéricas: Nueve de cada diez recetas pueden surtirse con equivalentes genéricos; consulte con su médico para realizar el cambio y reducir drásticamente el costo.

Nueve de cada diez recetas pueden surtirse con equivalentes genéricos; consulte con su médico para realizar el cambio y reducir drásticamente el costo. Aproveche la asistencia de fabricantes: Sitios como NeedyMeds.org centralizan programas de ayuda para pacientes de bajos ingresos, facilitando el acceso a medicamentos de marca sin costo o a precios reducidos.

Recuerde

Es importante revisar estas opciones antes de cada visita a la farmacia, ya que los precios de los medicamentos no son fijos y fluctúan según los acuerdos entre aseguradoras e intermediarios.

Además, los beneficiarios de Medicare deben estar atentos a los nuevos precios negociados por el gobierno federal para los 10 fármacos más costosos del mercado, los cuales entran en vigor este 2026.

Aunque estas alternativas no eliminan la crisis estructural de los costos de salud, representan un alivio financiero real para proteger el presupuesto familiar frente a la volatilidad económica actual.

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