Los gobiernos estatales cuentan con autonomía legal y presupuestaria para aprobar y distribuir cheques de estímulo estatales en EE. UU. sin necesidad de que el Congreso o la Casa Blanca autoricen un nuevo programa federal.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), cada legislatura tiene la facultad de aprobar leyes y autorizar el gasto de fondos públicos —con la participación de los gobernadores, quienes presentan propuestas o ejercen el veto—, lo que permite destinar ingresos propios a programas de asistencia directa o reembolsos tributarios.

Origen de los fondos y antecedentes en los estados

Dado que el presupuesto federal y los presupuestos estatales operan de manera independiente, la ausencia de un nuevo paquete económico desde Washington —tras los tres pagos emitidos por el IRS bajo la CARES Act de 2020 y el American Rescue Plan de 2021— no impide que las jurisdicciones locales transfieran recursos a sus residentes bajo dos modalidades principales:

Devolución de excedentes fiscales: Ocurre cuando un estado recauda más ingresos de los que su marco legal le permite conservar o gastar. Un ejemplo vigente es Colorado, cuya Constitución incluye la Taxpayer’s Bill of Rights (TABOR), normativa que obliga a reintegrar los superávits a los contribuyentes. Según un informe del Consejo Legislativo de Colorado publicado en agosto de 2026, desde 1992 se han creado 27 mecanismos distintos para ejecutar estas devoluciones, ya sea mediante cheques de monto fijo o escalonados según el nivel de ingresos.

Programas legislativos de asistencia: Se financian mediante leyes aprobadas específicamente para atender necesidades económicas locales. Como antecedente, California implementó durante la pandemia los programas Golden State Stimulus I y II (mediante las leyes SB 88, AB 88 y SB 139), distribuyendo cerca de 12,9 millones de pagos por un valor total de 8.800 millones de dólares, según el Departamento de Administración Tributaria de California. Aunque dichos planes ya concluyeron y no representan pagos activos en noviembre de 2026, demuestran la capacidad operativa de los estados para gestionar transferencias directas.

Criterios de elegibilidad y diferencias clave

Los especialistas advierten que la entrega de estos fondos nunca es automática ni universal para toda la población de un estado, y recomiendan distinguir entre un estímulo económico, un reembolso de impuestos tradicional y una devolución por superávit presupuestario. Por lo general, para acceder a estos pagos estatales los residentes deben cumplir condiciones específicas:

Residencia y antigüedad: Habitar en el estado emisor y cumplir con el período mínimo de permanencia exigido por la ley local.

Habitar en el estado emisor y cumplir con el período mínimo de permanencia exigido por la ley local. Límites de ingresos: Ubicarse por debajo de los topes salariales anuales fijados por la legislación.

Ubicarse por debajo de los topes salariales anuales fijados por la legislación. Cumplimiento tributario: Haber presentado la declaración de impuestos estatal correspondiente al ejercicio fiscal evaluado, además de acreditar la situación familiar o de dependientes.

Para conocer si existe algún pago o devolución vigente, los contribuyentes deben consultar directamente el portal oficial del departamento de ingresos o hacienda de su respectivo estado.

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