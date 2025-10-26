Nueva York estrena buses con funciones avanzadas para el tráfico de la ciudad: sepa qué son capaces de hacer

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York impulsa la movilidad urbana con la implementación de autobuses dotados de tecnología de control automatizado en sus rutas, según informa El Universo en su portal web.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y el Departamento de Finanzas coordinan la expansión del programa Automated Camera Enforcement (ACE), cuyo objetivo es detectar vehículos que invaden o bloquean carriles y paradas exclusivas.

Objetivo

Esta medida busca optimizar la velocidad del transporte público, minimizar los accidentes y reducir la emisión de contaminantes en áreas densamente transitadas.

Recientemente, cuatro nuevas rutas, ubicadas en Manhattan y el Bronx, incorporaron estas cámaras. Los conductores que infrinjan las normas recibirán primero un aviso durante un periodo inicial de 60 días, tras el cual se aplicarán multas progresivas que van desde los $50 hasta los $250.

¿Cómo funcionan?

El sistema ACE ya opera en más de 1 300 autobuses a lo largo de 16 kilómetros, mostrando resultados positivos que respaldan su expansión.

Reportes recientes indican que las rutas con vigilancia por cámara han experimentado un aumento del 5% en la velocidad de los viajes y, en algunos casos, una mejora de hasta el 30% en los tiempos de recorrido.

Además de mejorar la eficiencia, las estadísticas muestran una reducción del 20% en colisiones y una disminución de las emisiones contaminantes estimada entre el 5% y el 10%.

La tecnología captura automáticamente imágenes, matrículas, ubicación y hora del incidente, y luego personal autorizado revisa la información para emitir la multa, que posteriormente se envía al conductor.

Estos datos demuestran la importancia de la tecnología para lograr un sistema de transporte público más seguro, eficiente y sostenible.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube