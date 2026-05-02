Nuevos horarios del LIRR desde el 11 de mayo: descubre qué rutas cambian y cómo evitar retrasos en Long Island

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La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está a punto de hacer cambios importantes en el sistema del Long Island Rail Road (LIRR) que entrarán en vigor el próximo 11 de mayo.

Según el anuncio oficial de la agencia, estas modificaciones tienen como objetivo mejorar los tiempos de viaje y preparar la red para la alta demanda que se espera durante la temporada de verano.

Si eres un viajero habitual entre Long Island y la Ciudad de Nueva York, aquí te contamos cómo funcionarán los nuevos horarios y qué rutas experimentarán los mayores ajustes.

Más opciones de transporte hacia Montauk y la costa en el LIRR

Uno de los cambios más importantes que la MTA ha confirmado en su comunicado oficial es la expansión del servicio de verano.

A partir del 11 de mayo, el LIRR aumentará la frecuencia de los trenes en las rutas que llevan a los destinos turísticos del este.

Ramal de Montauk: Se agregarán más opciones de viaje durante la semana y los domingos para facilitar el movimiento de turistas y residentes.

Viajes directos: La agencia está trabajando para ofrecer más "one-seat rides" (viajes sin transbordos) hacia Penn Station los domingos, lo que permitirá a los pasajeros regresar de las playas sin tener que cambiar de tren en Jamaica.

Ajustes en los ramales de Ronkonkoma y Port Jefferson: Para aquellos que dependen del servicio diario, la MTA ha informado que, aunque las horas pico de la mañana y la tarde se mantendrán en su mayoría, habrá algunos ajustes en los horarios de mediodía y madrugada.

Restauración en Westbury: Después de completar trabajos de mantenimiento en las vías, el servicio en la estación de Westbury volverá a su frecuencia habitual de cada 30 minutos durante el mediodía de lunes a viernes.

Nuevas salidas de madrugada: Un nuevo tren saldrá de Farmingdale a las 4:32 a.m., haciendo paradas en estaciones clave como Hicksville, Mineola y Jamaica, y llegará a Penn Station a las 5:26 a.m.

Cambios en el servicio de Greenport: El servicio de mediodía hacia el este de Ronkonkoma se reanudará oficialmente el 11 de mayo, facilitando la movilidad en el extremo este de la isla.

Reducciones nocturnas de la MTA en el servicio a Brooklyn

No todas las noticias son de expansión. Según la fuente oficial del LIRR, el servicio nocturno entre Jamaica y Atlantic Terminal (Brooklyn) tendrá una ligera reducción en su frecuencia.

A partir de las 9:00 p.m. para los trenes que van hacia el oeste y a las 10:00 p.m. para los que van hacia el este, los trenes pasarán cada 30 minutos.

Esta decisión se debe a una reorganización de recursos que busca priorizar las rutas de mayor volumen durante el día y realizar labores de mantenimiento preventivo en los túneles.

¿Cómo planificar tu viaje en el LIRR?

Rob Free, presidente del LIRR, destacó en el comunicado que el objetivo es "ofrecer mayor flexibilidad a los clientes". Para evitar sorpresas, la MTA recomienda a los usuarios:

Consultar la App TrainTime: Los nuevos horarios ya están disponibles en la aplicación oficial.

Verificar la cartelería: En estaciones como Grand Central Madison y Penn Station se han instalado guías actualizadas.

Prestar atención a las paradas intermedias: Algunos trenes de la línea Long Beach añadirán paradas en Lynbrook, Locust Manor y Laurelton en horarios nocturnos específicos.

Con estos cambios, la MTA busca un sistema más robusto frente a la congestión veraniega, aunque insta a los pasajeros a revisar sus itinerarios habituales antes de salir de casa el próximo lunes 11 de mayo.

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