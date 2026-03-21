Nuevos tiempos de espera para visas EEUU: ¿Cómo queda tu categoría este mes de abril?

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Para aquellos que están pensando en establecerse de manera permanente en los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha lanzado una actualización muy importante.

El Boletín de Visas de abril de 2024 ya está disponible y trae consigo cambios significativos en los tiempos de espera, tanto para la inmigración familiar como para la laboral.

A continuación, vamos a desglosar los puntos clave de este informe oficial para que estés al tanto de lo que puedes esperar en tu proceso migratorio.

Prioridades familiares: Avances en categorías clave de estas visas

El sistema de visas familiares se organiza en varias categorías de preferencia. Según los datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se pueden consultar a través de su portal consular y que han sido reportados por fuentes como Telemundo, se están viendo movimientos positivos en la tabla A (Fechas de Acción Final).

Para la mayoría de los países, la categoría F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) ha avanzado varias semanas. Sin embargo, la atención principal sigue centrada en la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes).

Después de meses de estancamiento, esta categoría ha mostrado un progreso significativo, lo que permite que más familias aceleren sus trámites de residencia.

Por otro lado, la categoría F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses) sigue siendo la que tiene los tiempos de espera más largos, con fechas de prioridad que, en algunos casos, se remontan a más de una década, especialmente para solicitantes de México y Filipinas.

Visas de empleo: estabilidad y retos estructurales

En el mundo laboral, el panorama para abril se presenta con una estabilidad relativa, aunque todavía hay desafíos por enfrentar.

Según el boletín, las categorías EB-1 (trabajadores con habilidades extraordinarias) se mantienen "Current" o vigentes en la mayoría de las regiones, a excepción de China e India.

Por otro lado, las categorías EB-2 (profesionales con grados avanzados) y EB-3 (trabajadores calificados) están mostrando avances modestos.

Los expertos legales apuntan que estos movimientos son un reflejo del esfuerzo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por aprovechar al máximo las visas disponibles antes de que finalice el año fiscal.

¿Qué significa la "Fecha de Prioridad"?

Para entender estos retrasos, los solicitantes deben identificar su "fecha de prioridad", que es el día en que presentaron originalmente su petición ante el gobierno.

Según las fuentes oficiales citadas por Telemundo Dallas, si tu fecha de prioridad es anterior a la fecha mostrada en el boletín para tu categoría y país, puedes proceder con el paso final de tu solicitud de visa o ajuste de estatus.

Es fundamental consultar mensualmente estas actualizaciones, ya que las fechas pueden avanzar, estancarse o incluso retroceder (regresión) dependiendo de la demanda y los límites numéricos establecidos por el Congreso de los Estados Unidos.

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