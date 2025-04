Opciones de bancos para hispanos en USA: requisitos para abrir una cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Para la creciente comunidad de hispanos que reside en Estados Unidos, es fundamental establecer una relación bancaria segura para construir un futuro financiero estable.

En especial, con la amplia variedad de instituciones bancarias que ofrecen opciones para abrir cuentas de forma accesible.

De acuerdo con Monito, no todas presentan las mismas ventajas para personas que no tienen un historial crediticio en el país o no cuentan con documentos legales como el número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés).

Por ello, en estos casos, las opciones varían según el estatus migratorio, necesidades y preferencias.

¿Cuáles son las mejores opciones de bancos para Hispanos e Inmigrantes en Estados Unidos?

Majority: si solo tiene pasaporte de otro país o la matrícula consular.

Chase o Schwab Bank: para inmigrantes no residentes.

Revolut o Schwab Bank: para viajeros frecuentes.

Current o Capital One: para inmigrantes con número de Seguro Social (SSN).

¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos para inmigrantes?

Presentar la documentación solicitada según la entidad bancaria (pasaporte, matrícula consular, etc.).

Buscar bancos que acepten no residentes o personas sin SSN.

Visitar la sucursal o iniciar el proceso en línea.

Revisar los términos y condiciones.

Configurar la banca en línea.

Algunos bancos permiten la apertura de cuentas en línea, incluso para inmigrantes, siempre que posean el documento de identidad solicitado.

Además, la mayoría de los bancos tradicionales y plataformas en línea permiten que se utilice la opción de "Zelle" para realizar transferencias de forma más rápida entre cuentas afiliadas.

Si desea conocer más detalles sobre las especificaciones de los bancos, puede visitar la página web de Monito.

