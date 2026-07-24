¿Peligra la matrícula estatal para estudiantes indocumentados en Colorado? Claves de la nueva demanda del DOJ

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La batalla legal entre el gobierno federal y varios estados por el acceso de estudiantes indocumentados a la educación superior suma un nuevo capítulo.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Colorado para frenar las leyes locales que permiten a estudiantes sin estatus migratorio legal acceder a matrículas con tarifas de residente (in-state tuition) y a programas de asistencia financiera estatal en universidades públicas.

El litigio forma parte de una ofensiva judicial más amplia impulsada por la administración federal para revertir beneficios educativos estatales dirigidos a la población sin papeles.

¿En qué consiste la demanda contra Colorado?

El gobierno federal argumenta que las normativas de Colorado contravienen la legislación nacional al otorgar beneficios de residencia a extranjeros indocumentados sin extender esas mismas ventajas a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su estado de origen.

El argumento del gobierno federal:

La demanda se fundamenta en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA).

Según esta norma, un estado no puede otorgar beneficios de educación superior basados en la residencia a personas sin estatus legal, a menos que esa misma tarifa preferencial esté disponible para cualquier ciudadano de EEUU.

Las autoridades del Departamento de Justicia sostienen que otorgar matrícula estatal a estudiantes sin estatus legal genera una desventaja tarifaria para ciudadanos estadounidenses procedentes de otros estados y representa un uso no permitido de fondos de los contribuyentes.

Por ello, la demanda solicita al tribunal:

Prohibir la aplicación de las leyes de Colorado sobre matrículas preferenciales por residencia a indocumentados.

la aplicación de las leyes de Colorado sobre matrículas preferenciales por residencia a indocumentados. Bloquear la asignación de becas y ayudas financieras estatales a este grupo de estudiantes.

Un mapa de disputas legales en todo el país

Colorado no es el único estado bajo la lupa federal, esta acción se suma a una lista de litigios en los que el DOJ busca derogar medidas similares en diversas entidades.

Estatus del litigio Estados involucrados Resoluciones favorables al DOJ Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska Litigios activos / En proceso Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado

¿Qué significa esto para los estudiantes en Colorado?

Actualmente, las leyes de Colorado que permiten el acceso a la tarifa de residente y ayudas estatales (como la ley ASSET aprobada en el estado) siguen vigentes mientras el tribunal examina el caso y no emita un fallo o una orden cautelar.

Sin embargo, el avance del proceso judicial abre un periodo de incertidumbre respecto a las inscripciones y presupuestos de ayuda financiera para futuros ciclos académicos.

+ Aclaratoria: los estudiantes indocumentados no tienen acceso a ayuda federal (FAFSA) y que el debate actual se centra exclusivamente en el uso de recursos y tarifas a nivel estatal.

Orientación sobre asesoría legal y universitaria: los estudiantes afectados deben mantenerse en contacto directo con las oficinas de ayuda financiera (Financial Aid) o de admisiones de sus universidades, así como con organizaciones comunitarias locales, para conocer de primera mano cualquier cambio en las políticas antes de inscribirse.

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