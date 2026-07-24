¿Peligra la matrícula estatal para estudiantes indocumentados en Colorado? Claves de la nueva demanda del DOJ

La batalla legal entre el gobierno federal y varios estados por el acceso de estudiantes indocumentados a la educación superior suma un nuevo capítulo.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Colorado para frenar las leyes locales que permiten a estudiantes sin estatus migratorio legal acceder a matrículas con tarifas de residente (in-state tuition) y a programas de asistencia financiera estatal en universidades públicas.
El litigio forma parte de una ofensiva judicial más amplia impulsada por la administración federal para revertir beneficios educativos estatales dirigidos a la población sin papeles.
¿En qué consiste la demanda contra Colorado?
El gobierno federal argumenta que las normativas de Colorado contravienen la legislación nacional al otorgar beneficios de residencia a extranjeros indocumentados sin extender esas mismas ventajas a todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su estado de origen.
El argumento del gobierno federal:
La demanda se fundamenta en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA).
Según esta norma, un estado no puede otorgar beneficios de educación superior basados en la residencia a personas sin estatus legal, a menos que esa misma tarifa preferencial esté disponible para cualquier ciudadano de EEUU.
Las autoridades del Departamento de Justicia sostienen que otorgar matrícula estatal a estudiantes sin estatus legal genera una desventaja tarifaria para ciudadanos estadounidenses procedentes de otros estados y representa un uso no permitido de fondos de los contribuyentes.
Por ello, la demanda solicita al tribunal:
- Prohibir la aplicación de las leyes de Colorado sobre matrículas preferenciales por residencia a indocumentados.
- Bloquear la asignación de becas y ayudas financieras estatales a este grupo de estudiantes.
Un mapa de disputas legales en todo el país
Colorado no es el único estado bajo la lupa federal, esta acción se suma a una lista de litigios en los que el DOJ busca derogar medidas similares en diversas entidades.
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Estatus del litigio
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Estados involucrados
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Resoluciones favorables al DOJ
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Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska
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Litigios activos / En proceso
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Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Colorado
¿Qué significa esto para los estudiantes en Colorado?
Actualmente, las leyes de Colorado que permiten el acceso a la tarifa de residente y ayudas estatales (como la ley ASSET aprobada en el estado) siguen vigentes mientras el tribunal examina el caso y no emita un fallo o una orden cautelar.
Sin embargo, el avance del proceso judicial abre un periodo de incertidumbre respecto a las inscripciones y presupuestos de ayuda financiera para futuros ciclos académicos.
+ Aclaratoria: los estudiantes indocumentados no tienen acceso a ayuda federal (FAFSA) y que el debate actual se centra exclusivamente en el uso de recursos y tarifas a nivel estatal.
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