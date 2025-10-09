Primera gran tormenta de la temporada amenaza el norte de California: conoce cuándo se espera

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes del Norte de California se están preparando para un cambio de clima que se avecina.

Esta semana, los modelos de pronóstico del tiempo activaron una alerta al predecir que la región podría recibir su primera tormenta significativa de la temporada tan pronto como la próxima semana.

Este sistema marcará el verdadero comienzo de la temporada de lluvias en el área, lo que llevará a la comunidad a tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y ráfagas de viento fuertes.

Los modelos climáticos predicen lluvias fuertes y récords en California

La trayectoria actual de la Tormenta NorCal revela un sistema atmosférico que traerá consigo una gran cantidad de humedad del Pacífico.

Los meteorólogos han alertado que las áreas costeras y el Valle de Sacramento serán las más afectadas, con acumulaciones de lluvia que podrían provocar inundaciones localizadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha instado a la población a estar atenta a los avisos, ya que la fuerza del sistema está cambiando rápidamente.

Los especialistas subrayan que la rapidez con la que llegará esta primera tormenta a California del Norte representa un desafío especial.

Los terrenos, que han estado secos tras un largo verano, tienen una capacidad limitada para absorber grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Esto aumenta el riesgo de escorrentía superficial y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas y cañones, un efecto que los equipos de emergencia ya están anticipando.

En la Sierra Nevada, el sistema también traerá la primera nevada significativa de la temporada en las elevaciones más altas.

Fuerzas de viento y caída drástica de temperaturas exigen preparación

La amenaza no se limita solo a la lluvia. Los meteorólogos advierten que los vientos podrían alcanzar velocidades muy altas, lo que podría resultar en cortes de energía en el Norte de California.

Las autoridades locales están instando a los propietarios de viviendas y negocios a asegurar cualquier objeto suelto en el exterior, revisar los desagües y preparar kits de emergencia que incluyan linternas y baterías.

Además, el sistema frontal traerá un descenso notable de las temperaturas, poniendo fin al calor residual del otoño.

Las temperaturas diurnas caerán drásticamente, lo que obligará a los residentes a sacar y usar la ropa de abrigo que habían guardado durante los meses secos.

Este cambio repentino es un recordatorio importante de que la temporada invernal se acerca rápidamente.

El Pronóstico California subraya la necesidad de actuar. Los equipos de servicios públicos ya han activado sus planes de contingencia para manejar cualquier interrupción causada por el mal tiempo, asegurando una respuesta rápida ante la emergencia.

