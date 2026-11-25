Cuando una tormenta severa se intensifica, el margen de reacción frente a un tornado suele reducirse a apenas unos minutos.

Aunque el imaginario colectivo suele ubicar estos fenómenos exclusivamente en el medio oeste estadounidense, regiones como el sur de Florida y la costa este registran episodios frecuentes que exigen preparación inmediata.

Para evitar confusiones en momentos críticos, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) divide sus comunicaciones en tres niveles de riesgo progresivo.

Conocer exactamente qué implica cada notificación que llega a tu teléfono celular marca la diferencia entre la prevención y el peligro inminente.

Niveles de alerta del NWS: de la vigilancia a la emergencia extrema

Vigilancia de tornado (Tornado Watch): funciona como un aviso preventivo. Indica que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de tornados en una zona amplia, la cual puede abarcar varios condados o incluso estados completos.

En esta fase aún no hay un embudo confirmado, pero es el momento de revisar suministros, cargar dispositivos móviles y tener a la mano el calzado y las llaves.

Advertencia de tornado (Tornado Warning): representa un peligro real e inmediato. Se emite cuando un tornado ya fue avistado por observadores o detectado por el radar meteorológico.

A diferencia de la vigilancia, esta alerta se focaliza en un área específica (como una ciudad o sector de un condado) y exige buscar refugio de inmediato.

Emergencia de tornado (Tornado Emergency): es el nivel más crítico del sistema meteorológico estadounidense.

El NWS activa esta categoría únicamente cuando un tornado violento ya tocó tierra en una zona poblada, representa una amenaza severa para la vida y se han confirmado daños catastróficos.

Protocolo de acción: qué hacer según el lugar donde te encuentres

Una vez que tu teléfono emite una advertencia o emergencia de tornado, cada segundo cuenta.

Las autoridades meteorológicas establecen medidas específicas según tu ubicación exacta:

Si estás dentro de una vivienda o edificio: trasládate al nivel más bajo de una estructura sólida, preferiblemente un sótano, un refugio contra tormentas o una habitación interior sin ventanas (como un baño, un clóset o un pasillo central).

+ Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos, almohadas o mantas gruesas.

+ Si tienes mascotas y el tiempo lo permite, llévalas contigo.

+ Evita por completo áreas con techos amplios y sin soportes intermedios, como gimnasios, cafeterías o auditorios.

Si te encuentras en una casa móvil o prefabricada: abandónala de inmediato. Las casas móviles, cobertizos, almacenes y tiendas de campaña no ofrecen resistencia frente a vientos tornádicos, incluso si están ancladas al suelo.

Dirígete cuanto antes a un edificio de construcción sólida previamente identificado.

Si vas conduciendo un vehículo: nunca intentes ganar velocidad ni escapar de un tornado en carretera, ya que su trayectoria es impredecible y los escombros voladores convierten los autos en trampas mortales.

Tampoco te refugies debajo de puentes o pasos elevados, pues el efecto túnel acelera los vientos y concentra los proyectiles.

Si tienes acceso seguro a un edificio resistente, entra en él. De lo contrario, estaciona fuera del tráfico, mantén el cinturón de seguridad abrochado, agáchate por debajo del nivel de las ventanas y cúbrete la cabeza con tus manos o un abrigo.

Como último recurso al aire libre, busca una zanja o depresión del terreno lejos de árboles y postes eléctricos.

Qué hacer cuando pasa el peligro

Tras el paso de la tormenta, mantente dentro de tu refugio hasta que el NWS confirme oficialmente que la alerta ha expirado.

Comunícate mediante mensajes de texto con familiares y vecinos en la zona afectada para verificar su estado sin saturar las líneas telefónicas.

Al salir, extrema precauciones ante cables eléctricos caídos, fugas de gas y estructuras inestables, y sigue las actualizaciones oficiales a través de weather.gov o la radio meteorológica de la NOAA.

Datos clave para residentes y visitantes

Cómo recibir alertas gratuitas sin importar el estatus migratorio: el sistema WEA (Wireless Emergency Alerts) envía notificaciones automáticas a todos los teléfonos celulares compatibles conectados a torres cercanas al área de peligro.

No requiere registro, descarga de aplicaciones, suscripción ni entrega de datos personales o estatus migratorio, y funciona incluso si la red celular está congestionada.

Solo es necesario verificar en la configuración del teléfono (Notificaciones o Seguridad y emergencia) que las alertas gubernamentales estén activadas.

En qué época ocurren más tornados en Florida vs. el resto del país: mientras que en las Grandes Llanuras (Tornado Alley) el pico ocurre entre mayo y junio, en Florida y el sureste de EEUU los tornados pueden registrarse durante todo el año, con dos picos marcados:

+ La temporada de tormentas de invierno/primavera (de enero a abril) y la temporada de huracanes (de junio a noviembre), cuando las bandas exteriores de ciclones tropicales generan tornados rápidos y difíciles de detectar.

Diferencia clave con los huracanes (por qué en Florida no hay refugios públicos para tornados): a diferencia de los huracanes -que se monitorean con días de antelación y permiten abrir refugios municipales-, los tornados se forman en cuestión de minutos.

Por ello, los condados del sur de Florida (como Miami-Dade y Broward) advierten que no abren refugios públicos ante advertencias de tornado, instando a quienes viven en casas móviles a tener un acuerdo previo con familiares, vecinos o negocios cercanos de construcción sólida.

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