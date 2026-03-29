Reembolso por hijo: Nueva York pagará hasta 1.000 dólares a familias que declaren impuestos antes del 15 de abril

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La temporada tributaria en Nueva York incorpora este año una reforma significativa en la asignación del reembolso por hijo, permitiendo que las familias accedan a montos superiores por cada menor a su cargo.

El esquema Empire State Child Credit, es un beneficio exclusivo del estado de Nueva York totalmente reembolsable, lo que significa que los padres pueden percibir la totalidad del crédito en efectivo sin importar que su declaración no arroje deuda fiscal.

Esta medida busca atenuar el costo de vida mediante una inyección directa de recursos. Los hogares que califican para esta ayuda son aquellos con hijos o dependientes que ganaron $97,000 o menos en 2025.

Escalas de pago según la edad

El monto del reembolso por hijo se determina en función de la edad de los menores al cierre del año 2025:

Menores de cuatro años: Recibirán el pago máximo de 1.000 dólares por cada uno.

Recibirán el pago máximo de por cada uno. Hijos entre 4 y 16 años: La cifra para este periodo es de 330 dólares (se espera que incrementará a 500 dólares el próximo año). Un grupo familiar con un infante y un escolar, por ejemplo, podría obtener una devolución conjunta de 1.330 dólares este mes de abril.

Centros de Asesoría Gratuita en Nueva York (VITA 2026)

La ciudad de Nueva York cuenta con más de 140 centros de NYC Free Tax Prep. Los más destacados con atención en español que te ayudarán a preparar tu declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril:

En Manhattan: NMIC (Northern Manhattan Improvement Corporation): Ubicado en el área de Washington Heights. Ofrecen atención de martes a sábado. Grant Houses (MMCC): 1301 Amsterdam Avenue. Atención presencial los sábados de 11:00 a. m. a 4:00 p. m. VITA Actors' Equity: 165 West 46th St, Piso 14. Abierto de miércoles a viernes de 10:30 a. m. a 5:30 p. m. (Requiere cita previa).

En El Bronx: Ariva: Ofrece servicios en español de lunes a viernes (5:00 p. m. a 8:00 p. m.). Teléfono: 718-292-2983. MMCC Main Building: 3450 Dekalb Avenue. Atención de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Brooklyn: Grow Brooklyn: Diversas ubicaciones con horario nocturno (6:00 p. m. a 9:00 p. m.) y atención en español. Teléfono: 347-682-5606. Bibliotecas Públicas de Brooklyn: Muchas sucursales colaboran con NYC Free Tax Prep para ofrecer ayuda presencial.

En Queens: LaGuardia Community College (TAP): 31-10 Thomson Ave, Long Island City. Ofrece ayuda específica para la comunidad inmigrante los miércoles.



¿Qué documentos debes llevar a la cita?

Para asegurar tu reembolso por hijo, no olvides llevar:

Identificación con foto (licencia de conducir, IDNYC o pasaporte). Tarjetas de Seguro Social o ITIN de todos los miembros de la familia (incluyendo a los niños). Comprobantes de ingresos (W-2, 1099, registros de trabajo por cuenta propia). Información de gastos de cuidado infantil (si aplica) con el Tax ID del proveedor. Datos bancarios.

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