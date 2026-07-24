Regreso a clases en Dallas: eventos gratis, fechas y fin de semana sin impuestos (Sales Tax Holiday)

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El inicio del año escolar representa un reto presupuestario para miles de familias en el Norte de Texas. Ante esta situación, iniciativas comunitarias y gubernamentales en el área de Dallas han activado programas de asistencia directa que incluyen la entrega gratuita de útiles, servicios médicos y jornadas especiales de exención de impuestos.

A continuación, se detallan las principales fechas, ubicaciones y requisitos para acceder a estos beneficios antes del regreso a las aulas.

Gran entrega de mochilas y calzado: Dream Center Dallas

La organización sin fines de lucro Dream Center Dallas llevará a cabo su jornada comunitaria de regreso a clases orientada a equipar a estudiantes de la región.

Fecha y hora: Sábado 1 de agosto, a partir de las 10:00 a.m.

Sábado 1 de agosto, a partir de las 10:00 a.m. Ubicación: Sede de Dream Center Dallas — 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX.

Sede de Dream Center Dallas — 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX. Beneficios: Distribución de al menos 1,500 mochilas equipadas con útiles escolares y pares de zapatos nuevos.

Distribución de al menos 1,500 mochilas equipadas con útiles escolares y pares de zapatos nuevos. Modalidad de atención: Por orden de llegada y hasta agotar existencias (no requiere registro previo, pero se aconseja asistir con anticipación).

Por orden de llegada y hasta agotar existencias (no requiere registro previo, pero se aconseja asistir con anticipación). Actividades complementarias: El evento familiar incluirá juegos, comida y dinámicas comunitarias.

"El objetivo principal es asegurar que cada niño comience el año lectivo sintiéndose preparado, respaldado y con los recursos necesarios para aprender", destacó Kacie Kintz, directora de Dream Center Dallas.

Recursos integrales y salud: Feria de Regreso a Clases del Alcalde de Dallas

Para una cobertura más amplia que incluye servicios de salud y cuidado personal, la Ciudad de Dallas realiza la edición anual de la Feria de Regreso a Clases del Alcalde Eric Johnson.

Fecha y hora: viernes 7 de agosto, de 8:00 am a 2:00 pm

viernes 7 de agosto, de 8:00 am a 2:00 pm Ubicación: Fair Park — 3809 Grand Avenue, Dallas, TX.

Fair Park — 3809 Grand Avenue, Dallas, TX. Servicios disponibles sin costo: Entrega de paquetes de útiles escolares por nivel académico. Cortes de cabello y uniformes. Evaluaciones médicas preventivas y aplicación de vacunas. Módulo con más de 100 expositores informativos y proveedores de servicios comunitarios.

Requisito indispensable: registro previo obligatorio: las familias interesadas deben inscribirse con anterioridad a través del portal oficial mayorsbacktoschoolfair.com para verificar la elegibilidad e ingresar al predio.

Fin de semana libre de impuestos en Texas (Sales Tax Holiday)

A la par de las entregas gratuitas, el estado de Texas implementa su fin de semana de exención del impuesto sobre ventas, una medida de alivio fiscal que permite comprar indumentaria y material escolar sin pagar el impuesto estatal habitual.

Fechas de vigencia: del viernes 7 de agosto al domingo 9 de agosto.

del viernes 7 de agosto al domingo 9 de agosto. Regla de elegibilidad: aplica en artículos seleccionados de ropa, calzado, mochilas y útiles escolares cuyo precio individual sea menor a $100 dólares.

aplica en artículos seleccionados de ropa, calzado, mochilas y útiles escolares cuyo precio individual sea menor a $100 dólares. Dónde aplica: tiendas físicas en todo el estado de Texas y compras en línea de vendedores calificados.

Documentos recomendados a llevar a los eventos:

Identificación con foto: pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir o identificación estatal del padre/tutor.

pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir o identificación estatal del padre/tutor. Comprobante de residencia: recibo de servicio público (agua, luz, gas) o contrato de arrendamiento que confirme la dirección en el área del Norte de Texas / Distrito de Dallas.

recibo de servicio público (agua, luz, gas) o contrato de arrendamiento que confirme la dirección en el área del Norte de Texas / Distrito de Dallas. Cartilla de vacunación: esencial si se planea hacer uso del servicio de vacunación en la Feria del Alcalde.

Importante: en eventos de organizaciones privadas como Dream Center Dallas no suelen solicitar estatus migratorio ni prueba de ingresos, lo cual facilita el acceso a toda la comunidad.

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