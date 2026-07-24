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Regreso a clases en Dallas: eventos gratis, fechas y fin de semana sin impuestos (Sales Tax Holiday)

Con la proximidad del nuevo ciclo lectivo en el Norte de Texas se han anunciado eventos de la ciudad ofrecen recursos sin costo

Por Nayzai Saavedra
Viernes, 24 de julio de 2026 a las 02:35 pm

El inicio del año escolar representa un reto presupuestario para miles de familias en el Norte de Texas. Ante esta situación, iniciativas comunitarias y gubernamentales en el área de Dallas han activado programas de asistencia directa que incluyen la entrega gratuita de útiles, servicios médicos y jornadas especiales de exención de impuestos.

A continuación, se detallan las principales fechas, ubicaciones y requisitos para acceder a estos beneficios antes del regreso a las aulas.

Gran entrega de mochilas y calzado: Dream Center Dallas

La organización sin fines de lucro Dream Center Dallas llevará a cabo su jornada comunitaria de regreso a clases orientada a equipar a estudiantes de la región.

  • Fecha y hora: Sábado 1 de agosto, a partir de las 10:00 a.m.
  • Ubicación: Sede de Dream Center Dallas — 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX.
  • Beneficios: Distribución de al menos 1,500 mochilas equipadas con útiles escolares y pares de zapatos nuevos.
  • Modalidad de atención: Por orden de llegada y hasta agotar existencias (no requiere registro previo, pero se aconseja asistir con anticipación).
  • Actividades complementarias: El evento familiar incluirá juegos, comida y dinámicas comunitarias.

"El objetivo principal es asegurar que cada niño comience el año lectivo sintiéndose preparado, respaldado y con los recursos necesarios para aprender", destacó Kacie Kintz, directora de Dream Center Dallas.

Recursos integrales y salud: Feria de Regreso a Clases del Alcalde de Dallas

Para una cobertura más amplia que incluye servicios de salud y cuidado personal, la Ciudad de Dallas realiza la edición anual de la Feria de Regreso a Clases del Alcalde Eric Johnson.

  • Fecha y hora: viernes 7 de agosto, de 8:00 am a 2:00 pm
  • Ubicación: Fair Park — 3809 Grand Avenue, Dallas, TX.
  • Servicios disponibles sin costo:
    • Entrega de paquetes de útiles escolares por nivel académico.
    • Cortes de cabello y uniformes.
    • Evaluaciones médicas preventivas y aplicación de vacunas.
    • Módulo con más de 100 expositores informativos y proveedores de servicios comunitarios.
  • Requisito indispensable: registro previo obligatorio: las familias interesadas deben inscribirse con anterioridad a través del portal oficial mayorsbacktoschoolfair.com para verificar la elegibilidad e ingresar al predio.

Fin de semana libre de impuestos en Texas (Sales Tax Holiday)

A la par de las entregas gratuitas, el estado de Texas implementa su fin de semana de exención del impuesto sobre ventas, una medida de alivio fiscal que permite comprar indumentaria y material escolar sin pagar el impuesto estatal habitual.

  • Fechas de vigencia: del viernes 7 de agosto al domingo 9 de agosto.
  • Regla de elegibilidad: aplica en artículos seleccionados de ropa, calzado, mochilas y útiles escolares cuyo precio individual sea menor a $100 dólares.
  • Dónde aplica: tiendas físicas en todo el estado de Texas y compras en línea de vendedores calificados.

Documentos recomendados a llevar a los eventos:

  • Identificación con foto: pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir o identificación estatal del padre/tutor.
  • Comprobante de residencia: recibo de servicio público (agua, luz, gas) o contrato de arrendamiento que confirme la dirección en el área del Norte de Texas / Distrito de Dallas.
  • Cartilla de vacunación: esencial si se planea hacer uso del servicio de vacunación en la Feria del Alcalde.
Importante: en eventos de organizaciones privadas como Dream Center Dallas no suelen solicitar estatus migratorio ni prueba de ingresos, lo cual facilita el acceso a toda la comunidad.

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