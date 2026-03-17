San Patricio 2026: dónde comer y beber más barato este 17 de marzo

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Cada año el 17 de marzo se lleva a cabo la celebración por el Día de San Patricio en conmemoración de la muerte del santo patrón de Irlanda.

Si bien, la celebración tiene connotaciones culturales y religiosas que se mantienen de generación en generación y suele celebrarse por la población irlandesa como por la estadounidense quienes, en el segundo caso, han adoptado dicha celebración como parte de los feriados de su calendario anual. Además, este día está caracterizado por desfiles, música y la presencia del color verde.

Un punto a destacar es que durante la celebración, las cadenas de comida rápida y restaurantes activan ofertas de comida y bebida, según la firma de investigación Numerator, del 48 % de los 5,300 consumidores estadounidenses encuestados afirman que planean comprar bebidas alcohólicas y el otro 61 % asegura que comprará alimentos, según reseñó La Opinión.

En este contexto, si está en sus planes festejar esta fecha, a continuación tendrá una lista de recomendaciones de los lugares donde tendrán descuentos:

McDonald’s: por tiempo limitado, los clientes podrán pobrar el Shamrock Shake, un jarabe verde elaborado con jarabe de menta artificial.

Krispy Kreme: a partir del lunes 16 hasta el martes 17 de marzo, esta cadena de donas y café ofrecerá en su menú una rosquilla Green O’riginal Glazed gratis. A su vez, los primeros 4,000 clientes tendrán la oportunidad de ganar un "Pase Docena Dorada de la Suerte", el cual incluye un año de donuts Original Glazed.

Marco’s Pizza: usando el código LUCKY (suerte), los consumidores tendrán 3 dólares de descuento en cualquier pizza especial.

Burger King: los miembros del programa fidelización Royal Perks obtendrán, por tan solo 2 dólares, una ración grande de aros de cebolla durante todo el 17 de marzo.

California Tortilla: al usar el código LUCKYCHEESE, al pagar, recibirá una porción pequeña de totopos con salsa o totopos con queso durante este día.

Cinnabon: durante el Día de San Patricio, por tan solo 1 dólar, los miembros del programa fidelización Cinnabon Rewards tendrán la oportunidad de obtener limonada de cualquier tamaño o sabor.

Cody’s Original Roadhouse: en este caso, los clientes tendrán ofertas en bebidas 2x1 durante todo el 17 de marzo.

Dog Haus: durante toda la semana tendrán ofertas especiales, por solo 1 dólar el comensal podrá añadir un pickleback.

Si planea celebrar el Día de San Patricio este 17 de marzo, estas ofertas y descuentos serán ideales para disfrutar.

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