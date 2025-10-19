Seguro Social de EEUU envía depósitos esta semana: ¿Quiénes lo recibirán y cuánto van a cobrar?

Suscríbete a nuestros canales

El Seguro Social de Estados Unidos (EEUU) tiene a disposición pública el calendario de pagos para octubre, con las fechas clave según el tipo de beneficiario, y justo esta semana una nueva ronda de dinero llegará a miles que dependen de estos ingresos.

La administración del Seguro Social de EEUU (SSA) continúa con los pagos regulares que corresponden a cierto grupo de beneficiarios jubilados, aquellos que cobran el Seguro por Incapacidad (SSDI) y los que reciben ingresos por concepto de “sobrevivientes”.

La fecha clave para este último tipo de pago del mes es este miércoles 22 de octubre.

Recordemos que el día exacto en el que cada beneficiario cobra mes a mes depende de su fecha de nacimiento.

Quienes cobran este 22 de octubre + Dinero a recibir

Entonces el grupo que recibirá el dinero corresponde a aquellos beneficiarios cuyo día de nacimiento está entre el entre el 21 y el 31 de cada mes (a partir de 1997).

El monto que reciben los beneficiarios, aun siendo del mismo tipo varía dependiendo de diversos factores.

El beneficio mensual promedio estimado para un trabajador jubilado en 2025 es de aproximadamente $2,006.

Mientras que la cantidad máxima que se puede recibir actualmente es de $5.108 por mes.

Sin embargo, hay que tener presente que, esta cifra se aplica únicamente a las personas que tuvieron salarios máximos sujetos a impuestos durante al menos 35 años y que retrasaron la solicitud de sus beneficios hasta la edad de 70 años.

Dinero asignado a beneficiarios del SSDI

En cuanto a los beneficiarios del SSDI, el pago mensual promedio para todos los trabajadores con una incapacidad es de $1,580 por mes.

Mientras que el monto máximo que un beneficiario puede recibir por SSDI no se publica como una cifra máxima única, ya que se calcula de la misma manera que el beneficio máximo de jubilación, es decir, basado en el historial de ganancias de por vida.

Ahora, el monto máximo de los beneficios de Seguro Social (que incluye SSDI y Jubilación) para un individuo que alcanzó la edad plena de jubilación en 2025 es de $4,018 por mes.

Pero, tiene que tener en cuenta que muy pocos beneficiarios califican para el monto máximo.

Para recibir esta cantidad, la persona debe haber tenido ingresos máximos sujetos a impuestos del Seguro Social durante 35 años o más.

Montos para los sobrevivientes

Mientras que, el beneficio promedio mensual actual para sobrevivientes depende del tipo:

- Cónyuge sobreviviente de la tercera edad (soltero): $1,832

- Cónyuge sobreviviente (madre/padre viudo) con dos hijos elegibles: $3,761

