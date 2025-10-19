Deudas de TDC en EEUU: ¿Avalancha o bola de nieve? El método más eficaz para ahorrar miles de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Gestionar y eliminar rápidamente la deuda de tarjetas de crédito se convierte en una prioridad para mejorar la salud financiera, pero requiere la formulación y ejecución de un plan estructurado.

Expertos financieros recomiendan a quienes manejan múltiples saldos siempre cubrir el pago mínimo en todas las cuentas, pero concentrar los recursos adicionales en liquidar una tarjeta a la vez.

Este enfoque focalizado permite a los consumidores aplicar eficientemente su excedente económico para reducir el capital adeudado. El no seguir un plan de pagos puede prolongar significativamente el tiempo necesario para saldar las facturas y aumenta la cantidad total de intereses pagados.

Estrategias

Según Bank of America, dos estrategias importantes dominan el proceso de eliminación de deuda. El "Método de Tasa Alta", o avalancha, sugiere priorizar la tarjeta con la tasa de interés más elevada.

Al enfocarse primero en esta deuda, el consumidor reduce el monto global de intereses que pagará a largo plazo, logrando una eliminación de deuda más rápida y económica.

Por otro lado, el "Método de Bola de Nieve" se centra en liquidar la tarjeta con el saldo más bajo. Aunque esta opción podría resultar más costosa en intereses, ofrece un beneficio psicológico significativo.

Se trata de la sensación de logro después de eliminar la primera deuda motiva fuertemente al individuo a mantener la disciplina y seguir con la siguiente cuenta, construyendo un impulso positivo en el proceso.

Consideraciones

Además de elegir una estrategia de focalización, los consumidores deben saber que pagar más del mínimo requerido es importante para reducir los costos totales.

Revisar el estado de cuenta mensual revela cuánto tiempo tomará liquidar la deuda pagando solo el mínimo, y cómo un pago superior reduce considerablemente el interés total.

Los emisores de tarjetas tienen la obligación de mostrar esta información, ofreciendo transparencia sobre las implicaciones del pago.

Complementariamente, considere la consolidación de deudas, ya sea mediante un préstamo personal o una transferencia de saldo a una tarjeta con una tasa de interés promocional baja.

Esto puede simplificar los pagos y potencialmente reducir los tipos de interés, lo que acelera el camino hacia el fin de las obligaciones.

