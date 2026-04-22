¡Sueldos de hasta $16 por hora! Burger King ofrece vacantes: cómo aplicar

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Burger King inició una de las campañas de contratación más grandes del año en EEUU, con el objetivo de sumar 60.000 nuevos trabajadores a su equipo.

Esta convocatoria nacional busca fortalecer la operación de sus casi 6.500 establecimientos tras un proceso de renovación de imagen y mejoras en sus productos.

La iniciativa representa una oportunidad accesible para quienes buscan un primer empleo o un ingreso extra para estabilizar sus finanzas personales, reportó Solo Dinero.

Puestos disponibles y salarios

La cadena de comida rápida busca cubrir vacantes en diferentes niveles operativos. Entre los perfiles solicitados se encuentran:

Cajeros

Personal para el área de cocina

Supervisores de turno

Gerentes de restaurante.

Esto permite que personas sin experiencia previa o profesionales del sector puedan encontrar una posición adecuada a su perfil.

En cuanto a la remuneración, el pago por hora varía dependiendo de la ubicación geográfica. El promedio general se sitúa en los $13.7, aunque en zonas con mayor costo de vida, como Boston, la cifra puede superar los $16.

Por su parte, los cargos gerenciales ofrecen salarios más competitivos que, en mercados grandes, pueden alcanzar cifras anuales de seis dígitos.

Pasos para realizar la solicitud

El proceso para aplicar a estas vacantes se realiza de manera digital para facilitar el acceso a los candidatos. Los interesados deben ingresar al portal oficial de carreras de la empresa, donde se encuentra el listado actualizado de todas las posiciones abiertas a nivel nacional. Es necesario utilizar filtros por ciudad o código postal para localizar los restaurantes más cercanos al domicilio del solicitante.

Una vez seleccionado el puesto, se debe completar un formulario en línea con datos básicos, disponibilidad de horario y trayectoria laboral en caso de tenerla. Debido a la urgencia de contratación, las entrevistas suelen programarse poco tiempo después de enviar la solicitud.

Claves para asegurar el empleo

Para destacar entre los candidatos, los especialistas sugieren aplicar en varias ubicaciones de forma simultánea. Resaltar habilidades como la puntualidad, la capacidad de trabajar en equipo y el buen trato con el cliente son factores determinantes durante la selección. Además, dar seguimiento personal a la solicitud visitando el local puede acelerar el proceso de contratación.

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