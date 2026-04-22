Yogurtland ofrece 2x1 este 22 de abril: pasos para activar el cupón gratuito

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Con motivo del Día de la Tierra, la reconocida cadena de helados Yogurtland activó este miércoles 22 de abril una promoción especial para sus seguidores en territorio estadounidense.

Bajo la modalidad "BOGO" de compra uno y lleva otro gratis, la franquicia busca incentivar el uso de sus plataformas digitales mientras celebra la efeméride ambientalista.

¿Dónde aplica la promoción?

Se debe recalcar que esta oferta es válida exclusivamente en las tiendas participantes dentro de los Estados Unidos (EEUU).

Según reportes locales, la cadena cuenta con una fuerte presencia en estados como California, Florida, Texas, Nueva York y Arizona.

El postre protagonista de la jornada es el "Dirt Cup", una edición especial que incluye helado de yogurt decorado con galletas trituradas y gomitas de gusanos para simular un jardín, una temática ideal para el Día de la Tierra. Al comprar uno de estos vasos, el segundo es totalmente gratuito.

Cómo canjear el código en la App

Para que el descuento sea efectivo, los usuarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Seleccionar una tienda participante en EEUU

Hacer el pedido mediante la aplicación móvil de Yogurtland o su sitio web oficial.

Al momento de pagar, ingresar la palabra EARTHDAY.

La promoción estará disponible únicamente durante las horas de operación de los locales este miércoles y hasta agotarse la existencia de los "Dirt Cups" especiales.

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