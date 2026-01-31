TikTok podría procesar datos del estatus migratorio de los usuarios: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

TikTok volvió a ser tema de preocupación debido a la reciente actualización de su política de privacidad y por mencionar que podría procesar datos sensibles como el estatus migratorio.

Las alarmas se encendieron entre las comunidades de migrantes debido a temores que circularon en torno a que la App estuviera recolectando información para el Gobierno. Sin embargo, el cambio solo se debe a una reestructuración legal y regulatoria de la operación de TikTok en Estados Unidos, no a un nuevo sistema de vigilancia migratoria.

Durante años el gobierno estadounidense manifestó su preocupación por ByteDance, empresa china propietaria de TikTok y el posible acceso a datos de usuarios en Estados Unidos; lo que derivó en una ley que obligaba a vender la operación en EEUU o enfrentar una prohibición de la App.

La solución fue la creación de una empresa que ahora gestiona la plataforma en el país: TikTok USDS Joint Venture LLC. USDS significa US Data Security.

Toda la empresa fue formalizada en enero de 2026 y opera TikTok en Estados Unidos bajo una estructura mayoritariamente controlada por inversionistas estadounidenses, mientras ByteDance mantiene una participación minoritaria.

Para los usuarios la aplicación sigue siendo la misma, no es necesario descargar una versión nueva.

¿Cuáles son los cambios en TikTok en la práctica?

A nivel técnico hubo cambios importantes. Los datos de usuarios estadounidenses pasan a a gestionarse bajo estándares de seguridad y supervisión establecidos por Estados Unidos.

El algoritmo se entrena más con datos locales, esto podría hacer que el contenido que aparece en el feed se sienta más centrado en temas del país.

Por qué aparece el “estatus migratorio” en la política de TikTok

La actualización efectuada el 22 de enero señala que TikTok puede procesar categorías de datos sensibles como origen étnico, orientación sexual, ubicación precisa (si el usuario activa ese permiso), información biométrica inferida de videos y estatus migratorio.

Esto no significa que la plataforma le pregunte directamente a los usuarios cuál es su estatus migratorio, ni que esté recopilando información con fines de control gubernamental.

Se trata solo de una divulgación legal, no de una práctica de recolección dirigida.

