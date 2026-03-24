¿Tu auto sufrió daños por un bache en Nueva York? Pasos para que la ciudad pague tu reparación en 2026

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Circular por los cinco distritos de la ciudad de Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island) puede convertirse en una carrera de obstáculos, con peligros a los que todos están expuestos.

Un impacto seco contra un bache no solo arruina tu día, sino que puede derivar en facturas mecánicas que superan fácilmente los $600 por daños en llantas, rines o sistemas de suspensión.

Lo que muchos conductores desconocen es que existe un proceso legal para reclamar el reembolso de estos gastos.

A continuación, te presentamos la hoja de ruta actualizada para gestionar tu reclamo ante la Oficina del Contralor.

El "protocolo de los 15 minutos": documentación inmediata

La diferencia entre un cheque de reembolso y un rechazo automático es la evidencia.

Si caes en un bache, no sigas de largo; detente en un lugar seguro y recolecta lo siguiente:

Evidencia visual: toma fotos nítidas del bache (usa un objeto como referencia, por ejemplo, una moneda o llave, para mostrar la profundidad).

Fotografía también los daños específicos en tu vehículo y la ubicación exacta (letreros de calles o intersecciones).

Datos precisos: anota la fecha, la hora exacta y el carril por el que circulabas.

anota la fecha, la hora exacta y el carril por el que circulabas. Testigos: Si alguien presenció el incidente, solicita su nombre y número de teléfono.

Si alguien presenció el incidente, solicita su nombre y número de teléfono. Reporte oficial: si el daño es severo, considera llamar al 311 o a la policía local para que quede un registro oficial del incidente en ese momento.

Presentación del reclamo: todo es digital

Ya no es necesario acudir a oficinas gubernamentales para iniciar el proceso.

La Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York centraliza estos trámites de forma virtual.

Portal de reclamos: debes ingresar al sitio web oficial del Contralor y seleccionar la categoría de "Daño a la Propiedad" (Property Damage - eClaim).

debes ingresar al sitio web oficial del Contralor y seleccionar la categoría de "Daño a la Propiedad" (Property Damage - eClaim). Información requerida: deberás adjuntar los estimados del taller o las facturas pagadas, además de las fotos recolectadas.

deberás adjuntar los estimados del taller o las facturas pagadas, además de las fotos recolectadas. Seguimiento: una vez enviado, se te asignará un número de caso.

La ciudad iniciará una investigación para determinar si tenían conocimiento previo del bache y si hubo negligencia en su reparación.

Plazos críticos que no puedes ignorar

El sistema legal de Nueva York es estricto con los tiempos.

Si se te pasa una fecha, pierdes el derecho a reclamar:

La regla de los 90 días: tienes un plazo máximo de 90 días calendario desde el día del incidente para presentar tu "Notificación de Reclamo" (Notice of Claim).

tienes un plazo máximo de 90 días calendario desde el día del incidente para presentar tu "Notificación de Reclamo" (Notice of Claim). Acción legal: si el reclamo es denegado y decides llevar el caso a la corte, el plazo máximo es de un año y 90 días desde la fecha del accidente.

¿Ciudad o estado? Identifica la jurisdicción

Es vital saber quién es el responsable de la vía.

Si el incidente ocurrió en una autopista principal o una carretera estatal (como la I-278 o la Grand Central Parkway), el reclamo no se hace a la ciudad, sino al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT).

Bajo la ley estatal, las compensaciones por mantenimiento negligente pueden alcanzar hasta los $5,000 en ciertos casos.

Condición: El estado solo paga si se demuestra negligencia en el mantenimiento. Para reclamos mayores a esta cantidad, el proceso debe llevarse a la Corte de Reclamaciones del Estado de Nueva York (Court of Claims).

Para baches en calles locales de los cinco distritos (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island):

Acuerdos extrajudiciales: No hay un "techo" fijo publicado para un acuerdo amistoso con la Oficina del Contralor, pero generalmente cubren el costo total de la reparación documentada (basado en el presupuesto más bajo de dos talleres o la factura pagada).

No hay un "techo" fijo publicado para un acuerdo amistoso con la Oficina del Contralor, pero generalmente cubren el costo total de la reparación documentada (basado en el presupuesto más bajo de dos talleres o la factura pagada). Corte de reclamos menores (Small Claims Court): si la ciudad rechaza tu reclamo inicial y decides demandar, el límite en la ciudad de Nueva York es de $10.000.

Consejos de supervivencia para el conductor actual

Reporta antes de reclamar: usa la aplicación NYC 311 para reportar baches incluso si no te han causado daños.

Esto genera un historial de "conocimiento previo" que ayuda a otros conductores (o a ti mismo en el futuro) a demostrar que la ciudad sabía del problema y no lo arregló.

Revisión técnica inmediata: algunos daños en la alineación o la suspensión no se sienten de inmediato pero pueden causar accidentes graves a alta velocidad.

Lleva tu auto a revisión tras un impacto fuerte.

Seguro vs. reclamo: si tienes un deducible alto en tu seguro, presentar el reclamo a la ciudad es la mejor opción para evitar que tu prima mensual aumente.

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