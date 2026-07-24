Accidente vial termina en violenta riña: hombre atacó a conductor con un hacha de carnicero

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Un accidente vial desencadenó una violenta riña que terminó luego de que uno de los involucrados atacara a su contrincante con un hacha de carnicero.

De acuerdo con los reportes del incidente, un hombre de 47 años fue apuñalado varias veces con un hacha en horas de la mañana de este jueves, en Queens (Nueva York).

Lo atacó con un cuchillo de carnicero

El hombre, aún no identificado, fue atacado poco después de las 5:35 de la madrugada y sufrió varios cortes en la cabeza, el brazo y el pecho con un cuchillo grande, dijeron las autoridades. Tras lo ocurrido, fue trasladado al hospital New York-Presbyterian Queens en condición estable.

El atacante huyó y no ha sido localizado. Los detectives dijeron que el incidente comenzó con una discusión, derivada de una colisión entre los conductores de una minivan Toyota Sienna blanca y un Honda CR-V blanco.

La situación escaló hasta convertirse en un ataque violento contra el conductor de la minivan.

Buscan al sospechoso

Un trabajador de la construcción, residente en Long Beach, presenció lo ocurrido relató que, al principio, pensó que la víctima había fallecido. “Vi al hombre con la cabeza en el suelo y pensé que tal vez uno de nuestros compañeros lo había atropellado o que lo había golpeado un auto; de repente llegó la ambulancia y vi que tenía la cabeza abierta”, declaró el testigo a ABC News.

Detalló que dos de sus compañeros, quienes llegaron minutos antes, intervinieron y llamaron a la policía. Añadió que el agresor huyó en su Honda CR-V, vehículo que abandonó a pocas cuadras del lugar de los hechos.

La Policía de Nueva York busca imágenes del sospechoso en grabaciones de cámaras de seguridad. No se han realizado arrestos ni identificado al agresor.

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