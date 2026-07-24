Ladrona obtuvo inesperado botín tras planificar cuidadosamente un asalto: así tendió una trampa a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de Hialeah resultó detenida luego de tender una trampa a dos víctimas que salían de un banco para asaltarlas a mano armada.

La sospechosa, Laura Elena Leyva, llevó a sus víctimas hasta el estacionamiento de un supermercado, donde fingió que necesitaba pasar corriente a su vehículo, pero cometió un grave error de cálculo, no se dio cuenta de que las mujeres habían ido al banco a depositar dinero, y no a retirarlo.

De acuerdo con la publicación de Miami Diario, la ladrona apenas consiguió unos pocos billetes por el asalto. Leyva, de 23 años, llegó a la sucursal de Chase Bank poco después de que las víctimas entraran, cerca de la medianoche para depositar dinero.

Error de cálculo en el cuidadoso plan de la asaltante

La sospechosa siguió a las dos mujeres después de que salieron del banco. Condujo junto a ellas y “les pidió ayuda con cables para pasar corriente a su vehículo”.

Las mujeres aceptaron ayudarla y tanto ellas como Leyva se dirigieron hasta el estacionamiento del supermercado “Presidente”.

La policía indicó que Leyva bajó de su vehículo, se acercó a la ventana de las víctimas, sacó un arma y les exigió, en español, que “entregaran el dinero que habían retirado del banco anteriormente”.

Fue entonces cuando una de las víctimas le dijo a Leyva: “Por favor, no hagas esto”, y le explicó que no había retirado dinero.

Huyo con apenas 8 dólares

La mujer asustada le dijo a Leyva que tenía dinero en la consola central del vehículo, tomó el efectivo y se lo entregó.

Las autoridades revelaron que la ladrona huyó con apenas 8 dólares, después de cometer un delito grave que podría llevarla a pasar el resto de su vida en prisión.

Los registros indicaron que Leyva se encontraba en libertad bajo fianza por cargos graves relacionados con drogas.

Hasta la tarde de este jueves, la acusada permanecía detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con la fianza pendiente de ser fijada.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube