Cumplió una larga condena por un crimen que no cometió: la intensa batalla legal que libró Kenneth Windley

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Un hombre quedó finalmente en libertad tras ser exonerado por un robo que no cometió, y por el cual pasó 19 años en una prisión.

Kenneth Windley salió del su encierro después de que la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn determinara que, sin saberlo, había utilizado un giro postal perteneciente a la víctima de aquel delito.

Windley, de 61 años, salió este lunes de la Corte Suprema de Brooklyn como un hombre libre, después de que el juez Matthew D’Emic ordenara anular su condena de 2007.

“¡Me siento genial! ¡Me siento genial!”, exclamó Windley antes de abandonar la sala del tribunal. “No me rendí; mantuve mi determinación y mi fe, y conté con un equipo legal excelente”, manifestó.

Lo culparon por un robo que no cometió

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, Windley, quien cumplía una condena de entre 20 años y cadena perpetua, declaró que planea disfrutar de su recién recuperada libertad junto a sus amigos y familiares, aunque aún no se siente listo para regresar a su hogar.

Según un informe de la Unidad de Revisión de Condenas (CRU) de la fiscalía de Brooklyn, Windley pareció ser un “blanco fácil” para la Policía de Nueva York tras un asalto ocurrido el 1 de abril de 2005 en Crown Heights.

Ese día, dos delincuentes le tendieron una emboscada a la víctima, un anciano de 70 años, en el ascensor de su edificio. Le robaron dos giros postales sin firmar, uno por valor de 542,77 dólares y el otro por 9,48 dólares. Minutos después, Windley utilizó uno de los giros postales para comprar una estufa de $379 dólares en una tienda de electrodomésticos de Brownsville.

Un mes después la policía descubrió que Windley había utilizado un permiso de conducir a su nombre y había solicitado que le enviaran la estufa a su domicilio en Queens. Fue detenido bajo cargos de robo y declarado culpable en el juicio.

El sospechoso, quien era traficante de heroína con un extenso historial delictivo, se dirigió ese día a la tienda con dinero en efectivo, dispuesto a comprar una estufa. El hombre se alojaba con su novia en el complejo residencial Howard Houses, donde guardaba sus alijos de droga.

Los delincuentes le entregaron giros postales robados

El día de su captura, salió del edificio y se cruzó con dos hombres a quienes les contó hacia dónde se dirigía. Cuando le preguntaron si pagaría en efectivo, estos le ofrecieron el giro postal que ellos tenían para que comprara la estufa; también le dijeron que ellos cubrirían el impuesto de la compra.

Uno de los hombres le aseguró que el giro postal era para el pago de una póliza de seguro de automóvil que su novia ya había saldado, y que él no podía “recuperarlo”, debido a que no portaba ninguna identificación.

Windley accedió, los dos hombres lo acompañaron a la tienda y convenciaron al gerente de que accediera a la transacción. El hombre incauto solo conocía a los hombres por sus apodos callejeros; sin embargo, tras su arresto, logró averiguar el nombre real de uno de ellos.

Luchó por su libertad durante 20 años

A pesar de que testificó en su propia defensa, y se mostró “vago y confuso” en el estrado, el jurado no creyó la versión de Windley. El sospechoso fue declarado culpable el 1 de marzo de 2007 por el delito de robo en segundo grado. Fue sentenciado en calidad de delincuente reincidente.

“Tras una compleja y exhaustiva reinvestigación, nuestra Unidad de Revisión de Condenas (CRU) logró confirmar pruebas surgidas con posterioridad al juicio, las cuales demostraron que las reiteradas afirmaciones del señor Windley -en el sentido de que no cometió este robo- estaban respaldadas por los hechos. Han transcurrido muchos años, pero hoy podemos validar su versión de los hechos, ponerlo en libertad y limpiar su nombre. Contamos con la unidad de integridad de condenas más activa del país, y tenemos la firme intención de seguir marcando la pauta revirtiendo cualquier error judicial que descubramos en Brooklyn”, comentó en un comunicado el fiscal de distrito, Eric González.

“Es un gran día para la justicia, especialmente para el señor Windley y su familia. Él se merece esto más que nadie”, afirmó su abogado, David Shamies. “Era un hombre inocente que luchó por su libertad durante veinte años, proclamando la verdad en todo momento”, añadió.

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