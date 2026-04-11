Era madre de cuatro niños: enfermera murió a manos de su expareja tras un episodio de violencia

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, enfermera y madre de cuatro hijos, fue la víctima de un violento crimen por parte de su expareja.

Tomeka Kamwani murió tras ser tiroteada por un hombre con quien había compartido una relación. El agresor se quitó la vida luego del asesinato, en una casa de Swedesboro, Nueva Jersey (EEUU).

Una semana después del macabro hecho, decenas de personas se congregaron en el Parque Recreativo de Carney’s Point para honrar la vida de la enfermera. Mientras, su familia se comprometió a crear conciencia sobre la violencia doméstica.

Estaba con sus hijos en el momento del crimen

El crimen quedó calificado como homicidio-suicidio. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 27 de marzo, en el interior del hogar de Kamwani, quien tenía 41 años.

La mujer recibió tres impactos de bala. En el momento de los hechos, dos de sus hijos se encontraban dentro de la vivienda.

El nombre del agresor aún no ha sido revelado por la policía.

Kamwani tenía una orden de restricción temporal contra su expareja desde febrero de este año, la cual él había violado en las semanas previas al asesinato.

Familiares de la enfermera recaudan fondos

“Es una lástima que tuviera que hacer algo así. Es prácticamente lo único en lo que puedo pensar, ¿Por qué querría hacer eso? Las parejas se separan”, comentó Barbera Brooks Faltz, tía de Kamwani a ABC News.

“Creíamos que era una buena persona; cuando ocurrió esto, no podía creerlo, y todavía me cuesta creerlo”, añadió la pariente de la víctima.

Lakiecha Brooks afirmó que su hermana era profundamente amada por muchas personas. “Es abrumador. He recibido mensajes privados en Facebook de completos desconocidos expresándome su apoyo. Toda la comunidad nos está mostrando su respaldo, tanto a mí como a sus niños. Ha sido una experiencia abrumadora, pero en el buen sentido de la palabra”, expresó.

Para ayudar a sus hijos huérfanos se ha creado una página de recaudación de fondos.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube