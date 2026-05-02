Lomo de cerdo en salsa cítrica: se posiciona como el aliado ideal del bienestar

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En la búsqueda constante por equilibrar el placer culinario con el cuidado de la salud, la selección de ingredientes frescos y de temporada se ha vuelto una prioridad en las cocinas modernas. La tendencia actual hacia una alimentación consciente no implica renunciar al sabor, sino más bien redescubrir productos versátiles que ofrecen un perfil nutricional completo sin aportar excesos calóricos innecesarios.

La combinación de proteínas animales de alta calidad con extractos frutales naturales emerge como una técnica infalible para elevar platos cotidianos a la categoría de experiencias gourmet, garantizando el aporte de vitaminas y minerales esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

El lomo de cerdo es, sin duda, una de las opciones más destacadas dentro de las carnes magras. A diferencia de otros cortes, su bajo contenido en grasa saturada lo convierte en una excelente base para recetas saludables.

Al consumirlo, el cuerpo recibe proteínas de alto valor biológico y minerales críticos como el potasio, fósforo, zinc y hierro. Además, destaca por ser una fuente fundamental de vitaminas del grupo B (B1, B3, B6 y B12), necesarias para el sistema nervioso y el metabolismo energético. Al fusionarse con los cítricos, no solo se logra una textura tierna, sino que se potencia la absorción de nutrientes gracias a los flavonoides y al ácido fólico presentes en frutas como la naranja.

Lomo de cerdo a la naranja

Ingredientes

1 kilo de lomo de cerdo

1 cebolla

2 naranjas

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

2 cucharadas de miel

1 ramita de romero fresco

1 ramita de tomillo

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Foto: Gemini IA

Preparación

- Comienza limpiando la grasa superficial de la carne y salpimentándola.

- En una olla a presión con aceite de oliva caliente, se debe sellar el lomo hasta que luzca un dorado uniforme. Una vez listo, se reserva.

- En el mismo aceite, se sofríe la cebolla en julianas y los ajos.

- Posteriormente, se añade el vino blanco y se deja evaporar el alcohol antes de incorporar la miel y el zumo de naranja.

- Reintegra la carne a la olla junto a las hierbas aromáticas.

- Tapa la olla y se cocina a fuego medio durante 30 minutos tras el inicio del vapor.

- Retira la carne para que repose.

- Tritura los vegetales para obtener una salsa espesa y se sirve en cortes transversales, idealmente acompañado de vegetales salteados o un puré ligero.

¡Buen provecho!

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