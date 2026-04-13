Cuida tu salud mental: realiza este sencillo ejercicio en casa para potenciar el funcionamiento de la memoria y ahorra en médicos

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El envejecimiento también causa problemas en la memoria, dado que, con el transcurrir de los años y dependiendo del estilo de vida que haya tenido la persona suele disminuir un poco la eficacia de la misma, según la información reseñada por Medline plus.

Asimismo, el insomnio es una de las causas más frecuentes por la cual se deteriora el sistema cerebral, ya que, se irrita por la falta de descanso, el cual mínimo debe ser de ocho horas y de no ser ejecutado esto genera múltiples problemas en la memoria, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

Cabe destacar, que la la sopa de letras es una actividad que beneficia al cerebro, ya que la persona debe concentrarse en buscar palabras específicas y para lograrlo el cerebro debe funcionar correctamente.

Consejo para aprovechar mejor la técnica

Se sugiere rellenar sopa de letras mínimo cuatro veces a la semana, una vez al día, es decir, al momento de iniciar no debes interrumpir el proceso hasta concluir la actividad, con el propósito de evitar que el cerebro haga pausas prolongadas sin necesidad.

A su vez, es propicio acotar que puedes repetir la ejecución de la actividad las veces que sean necesarias o hasta lograr el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cerebro.

En conclusión, si deseas mantener un buen estado de salud mental debes implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo realizarte dos chequeos médicos durante el año.

Foto cortesía de: freepik

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