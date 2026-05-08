El enigma de la longevidad extrema: científicos descubren por qué los centenarios poseen defensas biológicas superiores

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La comprensión del envejecimiento humano ha dado un giro fascinante gracias a los recientes avances en la genómica y la biología celular. Durante décadas, la ciencia se ha preguntado por qué ciertos individuos logran superar la barrera de los cien años manteniendo una vitalidad envidiable, mientras otros sucumben prematuramente a patologías degenerativas.

Este fenómeno, que combina factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, sugiere que el cuerpo humano posee mecanismos de resiliencia aún por descifrar. El estudio de estas poblaciones excepcionales no solo busca extender la cantidad de años vividos, sino mejorar la calidad de los mismos, transformando nuestra percepción sobre el declive biológico inevitable y abriendo la puerta a nuevas intervenciones terapéuticas.

Foto: elperiodico.com

Inmunidad que ralentiza el reloj biológico

Una reciente investigación ha revelado que el secreto de los centenarios reside en una configuración única de su sistema inmunitario. A diferencia de la población general, donde el sistema de defensas se debilita con la edad, estas personas mantienen una población de células inmunitarias altamente funcionales que se asemejan a las de individuos mucho más jóvenes.

El estudio destaca que los centenarios poseen una presencia inusual de células citotóxicas, especialmente linfocitos T, que conservan una capacidad intacta para identificar y destruir células infectadas o cancerígenas.

Este "escudo biológico" no es solo una cuestión de herencia pasiva; el análisis muestra que sus sistemas inmunitarios han pasado por un proceso de adaptación que les permite controlar la inflamación crónica, un factor determinante en el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o la diabetes tipo 2. Mientras que en una persona promedio la inflamación aumenta con los años, en los centenarios se observa un equilibrio homeostático que protege los tejidos vitales.

Además, el estudio subraya que esta resistencia inmunológica les confiere una ventaja crítica frente a infecciones externas. La capacidad de sus células para regenerarse y responder con precisión ante amenazas biológicas sugiere que la longevidad extrema está intrínsecamente ligada a una vigilancia inmunitaria de élite.

Estos hallazgos abren una vía prometedora para el desarrollo de fármacos que puedan "mimetizar" estas características en personas más jóvenes, con el objetivo de fortalecer las defensas globales y reducir la carga de enfermedades crónicas asociadas a la vejez en la sociedad moderna.

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