El secreto de Jennifer Aniston para un abdomen de hierro: fortalecer el core y mejorar la postura

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En el mundo del fitness y el bienestar, las tendencias suelen evolucionar hacia métodos que priorizan la funcionalidad y la salud integral del cuerpo. Mantener un tronco fuerte no es solo una cuestión de estética, sino una necesidad física para proteger la columna vertebral, mejorar el equilibrio y facilitar los movimientos cotidianos.

Figuras públicas reconocidas por su disciplina física han comenzado a compartir técnicas que se alejan de los ejercicios convencionales, apostando por movimientos inteligentes que optimizan el tiempo y los resultados bajo la supervisión de expertos en kinesiología y alto rendimiento.

Foto: infobae.com

Resistencia y control

El ejercicio que ha captado la atención en las rutinas de celebridades como Jennifer Aniston es el Press Pallof. A diferencia de las flexiones abdominales comunes, este es un movimiento de "anti-rotación". Esto significa que el objetivo principal no es mover el cuerpo, sino resistir una fuerza externa que intenta sacarnos de nuestra posición.

Para realizarlo, se utiliza una banda elástica o una máquina de cables colocada a la altura del pecho. La persona se sitúa de lado al punto de anclaje, sujeta la resistencia con ambas manos pegadas al esternón y luego extiende los brazos hacia el frente.

La magia de este ejercicio ocurre cuando los brazos están extendidos: en ese punto, la resistencia de la banda intenta girar el tronco hacia el origen del cable. El esfuerzo del individuo consiste en mantener el cuerpo completamente firme y alineado, activando de forma intensa los oblicuos, el transverso del abdomen y los músculos de la espalda baja.

Al no haber un movimiento brusco, el impacto en los discos intervertebrales es mínimo, lo que lo hace ideal para personas que buscan fortalecerse sin arriesgar la salud de su zona lumbar.

Este método, integrado en programas de entrenamiento funcional como Pvolve, destaca por su versatilidad. Se recomienda realizar series controladas, manteniendo la extensión de los brazos durante unos segundos para maximizar la tensión isométrica.

Además de tonificar la zona media, el Press Pallof mejora significativamente la estabilidad de la cadera y la postura general, demostrando que la verdadera fuerza abdominal reside en la capacidad del cuerpo para mantenerse estable y resistente ante cualquier presión externa.

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