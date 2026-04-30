Intestino sano para mujeres después de los 60 años: dos hábitos efectivos para fortalecer un órgano muy sensible del sistema digestivo

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En el marco de la medicina preventiva contemporánea, el cuidado del sistema digestivo ha cobrado una relevancia fundamental, especialmente al alcanzar etapas avanzadas de la vida. Mantener un equilibrio saludable en los microorganismos que habitan el intestino no solo favorece una mejor absorción de nutrientes, sino que actúa como una barrera protectora frente a diversas afecciones comunes en la madurez.

Recientes investigaciones y recomendaciones de especialistas de instituciones de prestigio, como la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), han arrojado luz sobre cómo pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden tener un impacto significativo en la longevidad y la calidad de vida de las mujeres mayores de 60 años.

Foto: Freepik

Claves del equilibrio intestinal

La doctora Wendi LeBrett, gastroenteróloga de la UCLA, sostiene que la optimización de la salud intestinal en mujeres senior no requiere de intervenciones complejas ni de altos costos económicos. La primera práctica recomendada consiste en realizar caminatas breves, de entre cinco y diez minutos, inmediatamente después de las comidas principales.

Este hábito estimula la motilidad intestinal, facilitando el tránsito y reduciendo síntomas molestos como la hinchazón o los gases. Además, si estos paseos se realizan al aire libre, se potencia la síntesis de vitamina D gracias a la exposición solar moderada, un nutriente crítico para el sistema inmunológico y la prevención de la osteoporosis.

La Asociación Americana de Gastroenterología respalda esta recomendación, señalando que el ejercicio moderado incrementa la diversidad de la microbiota. Una flora intestinal variada se traduce en un metabolismo más eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante agentes externos.

Por otro lado, instituciones como la Clínica Mayo destacan que el movimiento suave tras la ingesta ayuda a regular los niveles de glucosa, proporcionando un beneficio integral que trasciende lo puramente digestivo.

El segundo pilar fundamental es la comunicación directa y abierta con el profesional de la salud. Muchos adultos mayores tienden a normalizar el estreñimiento crónico o el dolor abdominal como consecuencias inevitables del envejecimiento. Sin embargo, la detección temprana es crucial.

Mantener un diálogo fluido permite identificar condiciones subyacentes y recibir orientaciones personalizadas que eviten complicaciones a largo plazo. En conjunto, estos dos hábitos se presentan como las herramientas más accesibles y eficaces para garantizar una vejez plena, autónoma y saludable.

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