¿Reguetón o música clásica? Este es el ritmo que más le favorece a tu cerebro

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El estudio de la percepción sonora ha dado un giro inesperado gracias a las herramientas modernas de monitoreo neuronal. Durante décadas, se sostuvo la premisa de que las estructuras complejas de la música académica eran las únicas capaces de potenciar la actividad cognitiva.

Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que la arquitectura rítmica de los géneros contemporáneos posee una capacidad única para "encender" diversas áreas del cerebro, desafiando los prejuicios culturales que han pesado sobre la música popular durante años.

Foto: Magnific

El poder del pulso rítmico frente a la armonía tradicional

De acuerdo con las investigaciones lideradas por Manuela Cano, el cerebro humano reacciona con una intensidad significativamente mayor ante los patrones del reguetón y la música electrónica en comparación con las composiciones de autores clásicos.

Este fenómeno no responde a una cuestión de "calidad" artística, sino a la configuración de los estímulos auditivos. El reguetón, con su característico ritmo dembow, y la electrónica, con sus pulsos constantes y predecibles, actúan directamente sobre el sistema motor y las áreas auditivas de procesamiento primario.

La clave de este hallazgo reside en la sincronización. Mientras que la música clásica a menudo requiere un esfuerzo analítico para seguir sus cambios de dinámica y armonía, los géneros urbanos y electrónicos presentan una estructura rítmica marcada que facilita la activación de los ganglios basales. Estas estructuras cerebrales están profundamente vinculadas al movimiento y a la liberación de dopamina, lo que explica la respuesta física casi instintiva que generan estos sonidos.

Cano subraya que la complejidad neuronal no siempre se deriva de la complejidad de la partitura. En las pruebas de neuroimagen, se observó que la "conectividad funcional" aumenta drásticamente cuando el sujeto se expone a ritmos con una base percusiva prominente. Esto ocurre porque el cerebro intenta predecir el siguiente golpe de ritmo, manteniéndose en un estado de alerta y activación constante.

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