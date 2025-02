Este es el look ideal para festejar San Valentín

Suscríbete a nuestros canales

El look para San Valentín es igual de importante que el detalle especial que se tiene preparado para el ser amado. Si aun no sabes qué outfit lucir, te compartimos algunas recomendaciones para que no pases desapercibida.

La clave está en apostar por piezas con la que te sientas cómoda, pero que sea un look romántico, sofisticado y hasta atrevido, según tu personalidad.

¡Así es el look para San Valentín!

En primer lugar, debes tener presente que los colores que se suelen utilizar son: rojo, rosa y blanco, pero puedes apostar por otros tonos, como el pastel, los cuales, combinados con negro, siempre resultan una buena elección.

Recuerda que para escoger el look debes tener claro el lugar que vas a visitar y el plan exacto, por ejemplo, si será una cena, ir al cine o tomar un café.

Una vez se definan los planes para San Valentín, puedes apostar por el clásico vestido rojo con accesorios dorados, o lucir un jean claro con una blusa roja o rosa.

En cambio, si prefieres un outfit más romántico, el uso de vestidos, faldas y blusas con volantes siempre serán la elección perfecta.

El complemento perfecto

Puedes complementar el look con chaqueta y botas de cuero, collares, pulseras y anillos que no compitan entre sí, ni con el escote de la blusa o vestido seleccionado.

En cuanto al calzado, los tacones de punta, las sandalias y las bailarinas siempre van bien, todo a depender de la hora y el lugar de la cita.

Mientras que el maquillaje y el peinado, puede variar según el estilo de vida y personalidad de cada quien.

