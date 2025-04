La ansiedad no es un juego: aprende cómo calmarla y cuida tu salud mental

Suscríbete a nuestros canales

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Esta, según MedlinePlus, puede ser una reacción normal al estrés, y que puede provocar en la persona palpitaciones, temblores, mareos, falta de aire, pensamientos o creencias ansiosas, cambios en el comportamiento, etc.

Esto ocurre ante algunas situaciones nos llenan de preocupación e inquietud, pero que afrontarlas de manera natural y hacerles frente es posible, y con ello llevar una vida más tranquila.

¿Qué es la ansiedad?

Es una condición de salud mental común que puede causar sentimientos de preocupación, nerviosismo y miedo. Puede ser leve o grave e interferir con el día a día.

Hay muchas formas diferentes de tratar la ansiedad, incluidos medicamentos, terapia y cambios en el estilo de vida. Los remedios caseros también resultan útiles para algunas personas.

En caso de que creas que tu ansiedad tiene que ver con un problema de salud, tienes algún otro problema de salud mental, o tus malestares y preocupaciones resultan difíciles de controlar, no dudes consultar a un médico de la salud mental, para que te evalúe y oriente.

Importante

Esta es una condición que puede ser debilitante, pero actualmente tiene tratamientos. Hay muchas formas diferentes de tratar la ansiedad, por lo que es importante encontrar la que funcione mejor para ti. Habla con tu médico sobre las mejores opciones.

Es importante tener cuidado al utilizar remedios caseros si ya te encuentras en tratamiento médico. Algunos pueden interactuar con ellos o tener otros efectos secundarios.

Con el tratamiento adecuado, esta respuesta del organismo se puede controlar y llevar una vida plena y productiva.

Alternativas para calmarla de forma natural

1. La actividad física regular ayuda a reducir la ansiedad al liberar endorfinas. Las mismas tienen efectos positivos en el estado de ánimo. Intenta realizar al menos 20 o 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada, 2 o 3 días a la semana. El ejercicio también te genera una sensación de tranquilidad, libera tu mente y te hace olvidarte de circunstancias estresantes.

2. Una práctica que facilita el control de los pensamientos es la meditación, y, además, facilita la relajación y nos permite soltar problemas que ya pasaron o aún ni siquiera existen.

3. Cuando respiras profundamente, ralentizas tu ritmo cardíaco y calmas tu sistema nervioso. Así que cuando estés entrando en un cuadro de ansiedad o de mucho estrés para ti, detente, inhala y exhala lentamente. Repite las veces que sean necesarias.

4. Escribir hace que las situaciones detonantes de la ansiedad se vuelvan más llevaderas. Crea un diario personal en donde tomes notas. Trata de ser creativo y buscar el lado positivo de las cosas. Aplicar este antiguo proverbio chino te ayudará: ¿este problema tiene solución? entonces, ¿por qué me preocupo? y si no la tiene ¿por qué me preocupo?

5. Dormir lo suficiente. Si tienes ansiedad este punto te parecerá imposible. Sin embargo, si combinas ciertos rituales podrás lograrlo con mayor facilidad. Para empezar, evita el alcohol y la cafeína. El café especialmente después de las 6 de la tarde. Igualmente, será útil practicar yoga, aromaterapia o meditación antes de ir a la cama.

