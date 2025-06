Ejercicios caseros para los brazos recomendados por la Universidad de Harvard: ganas fuerza y firmeza

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de hacer ejercicios se trata, muchos buscan llevarlos a la práctica para conseguir sentirse a gusto con lo que ven al espejo, mientras que otros lo hacen por salud y bienestar.

Independientemente del bando que estés, debes saber que toda actividad física que se lleva a cabo con regularidad es beneficiosa, pues ayuda a mantener un control de peso, combate enfermedades y afecciones, mejora el estado de ánimo, aumenta la energía, promueve un mejor sueño, y hasta mejora la vida sexual, refiere el sitio web Mayo Clinic.

¿Qué ejercicios son favorables para hacer en casa?

Realizar ejercicios ayuda a fortalecer los músculos de todo el cuerpo, además, ayuda a ganar fuerza. Todo va a depender de lo que realmente desees.

Sin embargo, para ejercitarte en casa, se recomienda realizar, flexiones, abdominales, sentadillas, levantamiento de pesas, yoga o pilates.

Estos son buenos para trabajar diferentes partes del cuerpo, pero si estás buscando entrenar una zona en particular como los brazos, debes enfocarte en ejercicios puntuales.

Lo que recomiendan los expertos

Si estás buscando tonificar los músculos de los brazos y ganar fuerza y firmeza, pero no estás dispuesto a entrenar en un gimnasio, no te preocupes, expertos de la Universidad de Harvard recomiendan algunos ejercicios que hacen todo esto posible, y lo mejor es que no tienes que salir de casa.

Según el sitio web Mundo Deportivo estos son los cinco ejercicios que debes poner en práctica para trabajar los brazos:

1. Fondos de tríceps.

2. Flexiones de rodillas.

3. Curl de bíceps.

4. Press de hombros.

5. Remo unilateral con mancuerna.

Freepik

Freepik

