Truco casero: cómo devolverles el brillo a los muebles de madera

Suscríbete a nuestros canales

¿Estás limpiando tu hogar? Devolverles el brillo a los muebles de madera, esas piezas que forman parte de la decoración del inmueble y que por alguna o muchas razones, se deterioran con el tiempo.

Sofás, mesas, sillas, puertas y otros accesorios necesitan de un mantenimiento oportuno para garantizar su vida útil.

Aprovecha los ingredientes que tienes en casa para preparar mezclas que sirvan no solo para eliminar el polvo y la suciedad de la madera, sino que, además, te permitan que repararla y dejarlas como nuevas.

¿Cómo limpiar los muebles de madera?

Lo primero que debes hacer es eliminar el polvo con un paño de microfibra seco, y luego con un paño humedecido con agua tibia y jabón suave, eliminar la suciedad en general.

Por otra parte, puedes mezclar vinagre blanco con agua o bicarbonato de sodio, con ello se puede eliminar las manchas difíciles, refiere la Inteligencia Artificial. Para finalizar el proceso, aplica aceite o cera para nutrir y proteger la madera. Recuerda siempre limpiar la madera en la dirección de la veta y secando bien para evitar daños por humedad.

Preparación casera

Esta preparación limpia, eliminas las manchas y le devuelve el brillo a los muebles de madera, solo debes mezclar desinfectante de piso, vinagre blanco, coloca unas gotas de aceite de bebé, agrega un poco de agua para diluir la preparación e incorpora una rama de canela, esta ingrediente no solo aporta un aroma agradable, también ayuda a refrescar la madera y eliminar malos olores. Mezcla todo muy bien y humedece un pañito y pasa sobre las piezas de madera y en cuestión de minutos verás como eliminas la suciedad y cualquier apariencia opaca, pues la madera se hidrata, recupera su color natural y queda con un brillo particular, como si se tratara de un accesorio nuevo.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube