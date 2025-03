Renueva el estilo decorativo de tu hogar sin cometer errores

Suscríbete a nuestros canales

El look de nuestra decoración se regirá por los implementos que utilicemos y cómo dispongamos de ella en los espacios. Muchos, sin saberlo, están implementando objetos y técnicas decorativas, que en ves de favorecer, lo que hacen en empobrecer nuestro decorado.

Pero, puede que caigas en errores, sin siquiera saberlo. ¡No te preocupes! Hoy te contamos cómo no incurrir en fallas, y lucir una decoración perfecta y que luzca muy chic, elegante y fastuosa. Sigue leyendo para que conozcas cuáles son los nunca, nunca, que se deben evitar a la hora de decorar interiores. Con sencillos tips podrás lucir tu decoración perfecta.

Muestra un look fastuoso en tu hogar

Para evitar lucir un decorado sin vida, solo deberás tomar notas de nuestros consejos, y te aseguramos que todos tus ambientes tendrán una nueva vida.

Tamaño

Sin duda, considerar el tamaño de espacio es primordial para obtener el mobiliario adecuado. Tener muebles con tamaños que no se adaptan al espacio, es uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de decorar y que generan un ambiente barato. Ajusta el tamaño de tus muebles al espacio, de este modo el lugar lucirá armonioso y con estilo.

Recuerda que los muebles grandes se “comerán” el espacio del salón, mientras que los pequeños dejarán “huérfana” la estancia.

Foto: Freepik

Estilo

Luego de estudiar el tamaño del lugar, más el tamaño del mobiliario adecuado a utilizar, el próximo paso es elegir el estilo correcto. Decorar todos tus muebles de la misma serie de muebles, tonos y acabados, creará un ambiente monótono, aburrido y de aspecto económico pobre.

Para resaltar el estilo deberás combinar estilos, texturas y tonos en tu mobiliario. Esta mezcla le aportará elegancia a tu decorado, elevando el nivel de tu interiorismo.

Plantas

Otro nunca, nunca, que debes considerar siempre son las plantas de plástico. Este tipo de decorado, de ser necesario usarlo, solo deberá ser considerado para exteriores. Y aún así, lo mejor es no utilizarlo.

Si no tienes mas remedio que utilizar plantas de plástico, ya sea porque no tienen tiempo para mantenerlas, o no tienes mano para ellas, adquiere las más reales posibles.

Para estos casos, existen tiendas especializadas en plantas de plástico, que lucen muy reales. Es cierto que son un poco más costosas, pero la inversión valdrá la pena para no lucir un hogar “plasticoso” y de poca calidad.

Foto: Freepik

Paredes mal pintadas

Paredes, el primer punto focal de todo salón. Por ello la importancia de mantenerlas pulcras y con buena pintura.

Una pared mal pintada, sucia, o con pintura desconchada, le bajará la calidad a toda la estancia. Lo que disminuirá todo el esfuerzo que has invertido en decorarla a tu gusto. Aunque esta tarea se cree que todos la pueden realizar, lo recomendable es que contrates a un profesional para que se encargue y de le a la pared los acabados de primera que necesita.

