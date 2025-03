Este es el secreto para preparar un delicioso dulce de leche cortada

Suscríbete a nuestros canales

El dulce de leche cortada es una preparación típica de la gastronomía venezolana que ha pasado de generación en generación. Es un dulce catalogado por muchos, como fácil de preparar, porque no necesita de horno ni de técnicas especializadas.

Sin embargo, el secreto está en no remover, es decir, mientras menos se remueva el dulce más grumoso quedará y esa es exactamente la textura correcta y la que se debe buscar.

Para elaborarlo, te compartimos una receta , pues si tienes dudas, esta servirá de guía para que lo realices sin miedo al fracaso.

Ingredientes para el dulce de leche cortada

- Leche, puede ser leche completa o desnatada (2 litros)

- Zumo de limón (2)

- Ramas de canela (2)

- Vainilla (2 cucharaditas)

- Azúcar (1 taza)

Preparación

1. Verter la leche en una olla mediana que sea de fondo grueso. Llevar al fuego a intensidad media hasta que rompa el hervor.

2. Cuando comience a hervir, agregar el zumo de limón, las ramas de canela y la vainilla. Remover solo un poco para que se distribuyan el zumo y la vainilla. Dejar que se siga cocinando hasta que la leche empiece a verse cortada.

3. Cuando aparezcan grumos en la leche, agregar el azúcar. Remover muy suave y despacio solo para distribuir el azúcar y que no se deshagan los grumos. A partir de este momento, no remover más para no romper los grumos.

4. La mezcla se reducirá poco a poco y se volverá de un color caramelo. Esto puede tardar entre 45 minutos y 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Cabe acotar que, dependiendo de qué tan espeso quieres que te quede, retirar del fuego en ese punto.

5. Después de retirarlo del fuego se oscurecerá más y absorberá un poco del líquido. Dejar enfriar para consumir o guardar en un envase de vidrio en la nevera. Esta preparación puede durar hasta por 1 mes.

Tip

No se recomienda cocinar a fuego alto, porque a pesar que se reducirá más rápido el dulce, puede quemarse el fondo.

