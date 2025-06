Horóscopo del 26 de junio: Hay que dejar atrás las situaciones negativas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas, para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu, que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.



GÉMINIS: En este período, tienes que pensar bien las acciones que estás tomando, porque tienes una cuadratura con Marte. Eso hace que puedas estar tomando decisiones erradas que van a llevarte a tener consecuencias negativas. Debes tomarte un descanso, relajarte y calmarte, para poder avanzar de la manera correcta y con tranquilidad. No permitas que nadie te apure ni te obligue a tomar decisiones apresuradas.

CÁNCER: La maravillosa Luna está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado, donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

LEO: Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. No es positivo en estos momentos estar discutiendo con la pareja. Debes mantenerte bastante alerta. Es muy lamentablemente que tengas una relación tóxica, debes cerrar ciclos y no permitir que se siga degradando la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante.

VIRGO: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

LIBRA: Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional.

ESCORPIO: La Luna te mantiene muy bien a través de un trígono positivo especial que te da la fuerza y estabilidad necesaria para lograr grandes avances en tu vida. Siempre es importante que sigas manteniendo el enfoque en alcanzar los resultados para lograr las metas definidas en el pasado. Ahora entras en un proceso de grandes beneficios emocionales que te llevarán a realizar excelentes acciones y resultados.

SAGITARIO: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

CAPRICORNIO: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ACUARIO: Se manifiesta un sextil positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo tendrá un impacto excelente por los próximos años. Sigue adelante, sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no derroches la oportunidad.



PISCIS: Te encuentras con buen ánimo. La Luna, te bendice con un trígono positivo. Esta energía te ayuda a tener un espíritu más positivo y más optimista frente a cualquier adversidad. Entrar en contacto con tu divinidad y vuelve a realizar una conexión directa con el Universo, para que te abra los caminos de la prosperidad y abundancia. Eleva tu espíritu y lograr activar tus nuevas creaciones, más efectivas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin