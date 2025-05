Horóscopo del 12 de mayo: Es mejor dejar fluir para que todo salga bien

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La gran conjunción de Neptuno te brinda una oportunidad impresionantemente buena de tener contacto con otras dimensiones y llegar a conversar directamente con Dios. También puedes interactuar con Ángeles, Arcángeles, Serafines y Querubines. Permitiendo una conexión elevada a nivel espiritual. Puedes hacer algunas peticiones importantes y ser escuchado.

TAURO: Siguen los cambios, el Nodo Norte pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quién debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.

GÉMINIS: Existen muchas complicaciones y la Luna está en oposición negativa desestabilizando todas tus emociones. La situación se está complicando de manera grave. Debes guardar la calma y no generar más conflicto. Mucho cuidado en cometer una locura, producto de tu ira y descontrol. No es necesario que pierdas el control y todo se destruya por causas que puedes resolver con tu autocontrol y equilibrio.

CÁNCER: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

LEO: Hoy tienes un trígono positivo con Quirón. Tu ser interno tiene mucho trabajo revisando todas las fallas que tienes como todo mortal. Lo importante es admitir algunas de esas fallas para iniciar un proceso de sanación y lograr en poco tiempo mejores resultados en tu vida emocional y ser un mejor ser humano, más ético y con un alto nivel espiritual. La vida te apoya y quiere mejores momentos para ti.

VIRGO: Se presentan ciertas dificultades. La Luna te está haciendo una cuadratura negativa y te está restando energías donde pudieras perder tu equilibrio emocional. No es fácil ver que el Universo te está frenando y te ves atrapado. Es mejor dejar fluir para que todo salga bien. Hay que aceptar algunas situaciones y evitar más resistencia. Siempre es mejor soltar y ver cómo evolucionan los acontecimientos.

LIBRA: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o ser víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Deberá esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

ESCORPIO: Hoy es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

SAGITARIO: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento, Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte para que puedas avanzar. Ahora estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

CAPRICORNIO: Es el momento de guardar silencio y no meterte en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estás bajos las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opciones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar que expresar tu sentir.

ACUARIO: El Universo quiere de ti lo mejor en este día a través de un sextil positivo con Quirón. Estas energías te permiten identificar tus fallas. Después podrás corregir tus errores con el favor de Dios. Debes tener mucha fe y esperanza de que exista un futuro mejor a corto plazo y que puedas disfrutar de las mieles de la vida. Siempre es bueno mejorar en la vida y subir de nivel.



PISCIS: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin