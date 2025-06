Horóscopo del 15 de junio: Enfócate en resolver

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo superior. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás en óptimo nivel con más paz en tu alma.

TAURO: Existe una cuadratura con Marte, es posible que las acciones que tienes pensado hacer sean erradas. Es el momento de rectificar y poner en marcha otras acciones más positivas. Trata de chequear y revisar para organizar mejor todo. Tienes que ver lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. De eso se trata la vida, de analizar y rectificar.

GÉMINIS: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte, para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

CÁNCER: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir qué es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

LEO: Es muy posible que las circunstancias te estén arropando y debes soltar un poco la situación. Inténtalo en otro momento, tienes una cuadratura negativa con Lilith. Los resultados son muy tardíos y las circunstancias no son favorables. Hay que tener paciencia y relajarse lo más que se pueda. Mas delante te activas y se lograrán los objetivos. Se avanza, aunque no se vea. Evitando también se gana.

VIRGO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

LIBRA: Bendiciones para ti en este día hermoso, donde el planeta Marte te bendice con un sextil positivo que viene a refrescar tu cuerpo y a darte energía extra para que sigas adelante. Es importante avanzar y no prestar atención a las personas negativas que están a tu alrededor. Hay que seguir trabajando en tu desarrollo, apenas estás comenzado. Déjate fluir y confía en Dios, que nunca te abandona y siempre está a tu lado.

ESCORPIO: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea, porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

SAGITARIO: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Pase lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener. No existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.

CAPRICORNIO: Tenemos muy buenas noticias para ti. Hoy tienes activo un trígono positivo con el planeta Venus. Ahora mismo, el amor está fluyendo por todo tu ser y te permite vivir momentos especiales donde la pasión será la gran protagonista. Siempre es muy bueno buscar la paz interior, pero cuando existe el amor, se complementan para disfrutar de grandes instantes inolvidables y quizás irrepetibles. Dios te ama profundamente.

ACUARIO: En este momento, la energía de un sextil positivo con Neptuno te facilita la reconexión directa con lo divino. Este tránsito abre un canal puro para una conversación profunda, impregnada de fe y espiritualidad. Tómate cinco minutos para orar y sumergirte en ese diálogo íntimo con Dios, permitiendo que fluya naturalmente. Hoy es un día especial para renovar la esperanza y avanzar con determinación, sin temor al futuro.



PISCIS: El planeta Mercurio te está ayudando para que sigas avanzando con un poderoso trígono positivo. Este es el momento adecuado para avanzar y poner en marcha el plan de acción que ya tenías en mente. Ahora el viento sopla a tu favor y tienes luz verde en su máximo nivel. La vida te está abriendo los caminos, pero debes estar listo para aprovechar las oportunidades que tienes ahora. Atento y busca resolverlos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin