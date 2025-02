Horóscopo del 17 de febrero: Se inicia un nuevo camino más estable

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y de la pasión. Tu vida se convierte en más dulce y amable. Se elevará tu sexapil y entonces disfrutarás al máximo esa energía positiva espectacular que tienes. Dios te permite vivir momentos pletóricos con tu pareja. Venus pasa por tu signo cada dos años. Espero que lo aproveches de manera fenomenal.

TAURO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que ya lo aguanta todo y que cada día, eres más fuerte en la vida. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando quiera y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata, te hace más fuerte y ahora estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

GÉMINIS: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y de la abundancia. Esperamos que no desperdicies esta energía y ahora puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avance. Es importante que te conectes con el agradecimiento y así puedas lograr un mejor flujo de energía, para también tener mejores resultados y lograr las metas.

CÁNCER: Hoy tienes una conjunción con el planeta Marte. Es hora de madurar y dejar atrás todas las crisis existenciales que puedas tener a nivel emocional. Sabemos que es difícil, pero es lo mejor que puedes hacer para tu bien. La vida siempre te va a obligar a producir cambios para que evoluciones. El Universo quiere que crezcas y avances.

LEO: Sabemos que ha sido muy fuerte para ti llevar a cabo muchos cambios. Pero, aun así, lo has logrado y has soportado los embates de la oposición con Plutón. Esta energía planetaria es muy fuerte y viene a destruirlo todo. Seguramente has dejado atrás muchos elementos a los cuales estabas apegado. Para salir de estas fuerzas plutonianas, se recomienda ser lo más flexible posible y actuar como tu propio líder.

VIRGO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo el día mejor. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable, donde estarás superior y con más paz en tu alma.

LIBRA: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Tienes muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes, no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar la manera de resolver la crisis con la comunicación.

ESCORPIO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy, y te está bendiciendo con todo su poder, además, te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

SAGITARIO: Excelente momento para ti a nivel espiritual. Tu elevación es muy grande y ya sientes los beneficios de tu evolución. Para esto, te ha ayudado el planeta Plutón con un sextil positivo. Ahora la comunicación con otras dimensiones es más efectiva y puedes comunicarte con Dios de una manera más directa. Sigue tu intuición y no permitas que nadie corte esta energía. Eres un ser muy especial que puede tener contacto con Ángeles.

CAPRICORNIO: Llegó el momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes. Debes chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta. Si no, es así, entonces estás perdiendo el tiempo y todavía puedes rectificar. Tienes una oposición negativa con Marte que te hace errar en tus acciones. Siempre es bueno hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tenga. Que Dios te bendiga.

ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa, avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en tantos momentos difíciles.



PISCIS: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. En este mes tan especial busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza, para crear días especiales e inolvidables.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin