Horóscopo del 4 de abril: Llegó el momento del desarrollo

ARIES: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

TAURO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

GÉMINIS: El maravilloso astro rey, el Sol, te bendice y te brinda energías súper positivas a través de un sextil. Te sientes radiante, fuerte y con mucho valor para seguir adelante. Debes aprovechar mejor estas influencias para que puedas acelerar todos tus procesos y tu realidad cambie para mejor. Siempre es importante tener este apoyo por el Universo. Cada día te sientes mejor y más enfocado en obtener los resultados esperados.

CÁNCER: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

LEO: Hoy te encuentras con un trígono positivo con el Sol. Magnifica energía para superar tus procesos emocionales y situaciones negativas de salud. El astro Rey te bendice con una regeneración celular profunda a través de sus rayos solares llenos de energías. Cada vez que veas el Sol, salúdalo de frente y dale las gracias por su ayuda infinita. Mantente alerta y no te descuides. Evita accidentes.

VIRGO: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

LIBRA: No puedes decaer. La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

ESCORPIO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantenerte colmado de alegría. En este mes tan especial, busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y goza para crear días especiales e inolvidables.

SAGITARIO: Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Hay días malos que se tienen que soportar. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

CAPRICORNIO: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata, te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

ACUARIO: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción, podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos tus niveles de vida. Es importante que vuelvas otra vez a tus rutinas espirituales, para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.



PISCIS: Se activa fuertemente toda tu vida. Ahora, tienes al planeta Mercurio en tu signo y esas energías positivas te ayudan a agilizar todos los procesos que estaban antes estancados. El Universo, te está ayudando y hay que agradecer por este nuevo impulso. Vas a sentir que todo se mueve rápido y quizás quieras frenar los procesos. No deberías parar nada, es el instante preciso para ser flexible y cooperar para tener excelentes resultados.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin