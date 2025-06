Error a la hora de comer lentejas: desaprovechas todo el hierro que ofrece el grano

Suscríbete a nuestros canales

Las lentejas son una legumbre altamente nutritiva y beneficiosa para la salud. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que las convierte en una opción ideal para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

Contienen fibra en abundancia, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. También son ricas en hierro, fundamental para prevenir la anemia, y aportan minerales como magnesio, fósforo y zinc.

Gracias a su bajo contenido en grasa y su alto poder saciante, las lentejas contribuyen al control del peso. Su consumo regular puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Además, son económicas, fáciles de cocinar y muy versátiles, ya que pueden usarse en sopas, ensaladas, guisos y más.

Incluir lentejas en la dieta es una manera práctica y sabrosa de mejorar la salud general y obtener energía de forma natural.

Foto: Freepik

Combinación ideal para tus lentejas

El tipo de hierro que contiene las lentejas no se absorbe tan fácilmente en el cuerpo como el hierro hemo presente en alimentos de origen animal. Por eso, es importante combinarlas con otros alimentos que mejoren su absorción. Una práctica común y beneficiosa es mezclar lentejas con arroz o papas.

El arroz y las papas contienen una buena cantidad de vitamina C y almidones que ayudan a mejorar la biodisponibilidad del hierro no hemo. La vitamina C, en particular, es conocida por su capacidad para transformar el hierro no hemo en una forma más fácil de absorber por el organismo.

Cuando se cocinan las lentejas con papas o se sirven con arroz, se facilita este proceso, permitiendo que el cuerpo utilice mejor el hierro disponible. Además, combinar lentejas con arroz también mejora el perfil de aminoácidos, creando una proteína vegetal más completa.

Aunque esto no influye directamente en la absorción del hierro, sí mejora el valor nutricional general del plato. Es importante evitar acompañar las lentejas con alimentos ricos en calcio (como lácteos) o con té y café durante la comida, ya que estos pueden inhibir la absorción del hierro.

